Elisabethmarkt findet am 10. Oktober statt

Menschenansammlungen soll es beim Elisabethmarkt am 10. Oktober in Marburg zwar nicht geben, dennoch freut sich die Stadt auf das erste große Fest seit den Corona-Einschränkungen. Archivfoto: Heiko Krause

MARBURG - Eine veränderte Corona-Lage macht es möglich: In einem kleineren Format kann der Marburger Elisabethmarkt doch stattfinden. Die Besucher erwartet am Sonntag, 10. Oktober, ein kleines Marktgeschehen in der Innenstadt samt Kleinkunst-Programm sowie ein verkaufsoffener Sonntag.

Verkaufsoffener

Sonntag in Vorbereitung

Der Elisabethmarkt findet entgegen der zuvor erfolgten Absage doch statt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Möglich macht das eine veränderte Rechtslage. Diese erlaubt nun ein Marktgeschehen, das nicht innerhalb eines geschützten Geländes stattfinden muss. Bis dato verhinderten die Vorgaben, Märkte in der nicht absperrbaren Innenstadt zu realisieren.

Die entsprechende Entscheidung im hessischen Corona-Kabinett fiel am 16. September. Zeitnah reagierte daher das Stadtmarketing, um den Elisabethmarkt zusammen mit Partnern aus Verwaltung, Gesundheitsamt und Stadtgesellschaft doch umzusetzen. "Wichtig ist in solchen Situationen die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ohne das vertrauensvolle Verhältnis wäre so eine schnelle Umsetzung nicht möglich. Ich bedanke mich bei allen, die dazu einen Beitrag leisten, und freue mich, dass diese traditionsreiche Veranstaltung nach zwei Jahren wieder stattfinden kann", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD).

Für das komplette Programm reichte die Vorbereitungszeit indes nicht aus. "So ein Stadtfest lässt sich nicht innerhalb von gut drei Wochen realisieren. Wir machen, was möglich ist", sagt Jan-Bernd Röllmann, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Marburg. Der Sozialmarkt und die Innenstadtkirmes finden daher nicht statt, ebenso lässt sich der Regionalmarkt am Steinweg nicht in der gewohnten Form umsetzen.

Ein Marktgeschehen gibt es dennoch: In der Oberstadt bauen Händler ihre Stände mit Spezialitäten und Kleinkunst-Handwerk auf. "So kann ein Markt-Flair entstehen, ohne dass zu große Menschenansammlungen entstehen. Das ist für alle ein Gewinn", sagt Röllmann. Zudem sollen Artisten, Akrobaten und Künstler durch die Innenstadt wandern und an verschiedenen Orten auftreten.

Die Besucher erwartet zudem ein verkaufsoffener Sonntag, so können sie sich auch im Marburger Einzelhandel mit Produkten eindecken.