Ende des 9-Euro-Tickets: Was sagen die Mittelhessen?

Das Ende des 9-Euro-Tickets ist gekommen, einen Nachfolger gibt es noch nicht. Foto: Daniel Karmann/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Der heutige Mittwoch ist der letzte Tag, an dem das 9-Euro-Ticket genutzt werden kann. Seit Verkausstart Ende Mai wurde es 52 Millionen Mal verkauft. Jede zehnte Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket hat laut einer repräsentativen Umfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zusammen mit der Deutschen Bahn eine Autofahrt ersetzt. Kurz vor dem Auslaufen des günstigen Angebots für den Nahverkehr haben die Verkehrsunternehmen die Aktion als großen Erfolg eingestuft: Bürger werden entlastet und es wird etwas für das Klima getan. Denn während des dreimonatigen Aktionszeitraums wurden rund 1,8 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart - so viel, wie schätzungsweise ein Jahr Tempolimit auf Autobahnen einsparen würde. Doch wie kam das Ticket bei uns Mittelhessen an? Über Facebook und Instagram konnten Nutzer ihre Erfahrungen mit uns teilen.

Lesen Sie auch: Unfall auf A 45 bei Herborn: Lkw geborgen

Sabrina Bräuer fasst es für den ländlichen Raum kurz und knapp zusammen: "Hier fährt ja kaum öfter als einmal die Stunde ein Bus. Lohnt sich leider nur für Menschen in der Stadt." Damit bestätigt sie auch die Ergebnisse der Umfrage. Nur etwa halb so viele Menschen im ländlichen Raum haben sich ein 9-Euro-Ticket geholt wie in der Stadt. Umständliche Verbindungen, geringe Takte, längere Fahrtdauer und die weite Entfernung zur nächsten Haltestelle sind Gründe für die Ablehnung in ländlichen Regionen.

In Innenstädten sei das Ticket dagegen "ein echter Schritt vorwärts", wie Instagram-User ath3317 findet. "Fahren wie man möchte, umsteigen wie man möchte, ohne immer Tarif und Zeit-Zonen im Blick haben zu müssen." Für ihn ist klar: "Wären öffentliche Verkehrsmittel in den Innenstädten frei, würden viele Menschen das Auto zu Hause lassen." Auch Bestandskunden betonen laut VDV-Umfrage besonders die Vorteile der flexiblen Nutzung über die Tarifgrenzen der Verkehrsverbünde hinweg.

Weiterführende Links

76 Prozent der Käufer bewerten die Einfachheit und Verständlichkeit des Tickets als besonders positiv. Dem kann Instagram-User the_nerdy_me_juli nur zustimmen. "Der Ärger mit 'ich habe ein festes Ticket gebucht und jetzt ist mein Anschluss weg' ist komplett weggefallen. Und deswegen auch der Unmut und die Pöbeleien, die sonst meist nicht ausbleiben."

Facebook-Nutzer Carsten-Münzenberg hat das Ticket im Juni, Juli und August je für eine Reise durch Deutschland genutzt. Er fuhr von Sinn aus nach Hamburg, Mayschoss im Ahrtal und Pirmasens. Er musste häufiger mal umsteigen, aber zwei der drei Fahrten verliefen problemlos. Die Rückfahrt von Hamburg war dagegen anstrengend. Er musste umsteigen in Hamburg Hauptbahnhof, Bremen, Osnabrück, Essen, Letmathe, Siegen, Herborn und kam dann endlich in Sinn an. Er findet: "Da wurde man schon an seine Grenzen gebracht, zumal es für mich ab Bremen bis nach Herborn nur noch Stehplätze gab ...". Er findet jedoch, "für insgesamt 27 Euro quer durch Deutschland, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Ich würde es wieder so machen, zumal ich durch die vielen Chaosfahrten mit der Bahn nach Hamburg eigentlich wusste, was mich erwartet."

Tatsächlich ist der wichtigste Kaufgrund laut Umfrage mit 69 Prozent der günstige Preis. Doch der Preis alleine reicht nicht. "Ein billiges Ticket allein taugt nichts, wenn das Angebot nicht stimmt", kritisiert Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Das betrifft einerseits die Verbindungen, andererseits auch den Reisekomfort. David Pfeiffer hat aus seinen Erfahrungen klare Konsequenzen gezogen: "Ständig überfüllte Züge. Dazu die ganzen Sperrungen und Umwege der Bahn. Einfach grausig. Ich werd beim Auto bleiben ..." Auch Tobi Schmidt sieht das Ticket kritisch. Er hat im Juni einen Bekannten in Herbon besucht. Als er dann abends zurück nach Wetzlar fahren wollte, sind sämtliche Züge ausgefallen. Aus der Not heraus rief mitten in der Nacht gegen halb zwei ein Minicar. "Die Fahrt alleine hätte 56 Euro gekostet. Dadurch, dass noch zwei Personen mitgefahren sind, habe ich nur 30 Euro bezahlt." Zuhause war er dann um Viertel nach zwei. "Ich warte bis heute immer noch auf die Kostenerstattung der Deutschen Bahn für das Taxi!^^ Von wirklicher Ersparnis kann dann in der Hinsicht nicht die Rede gewesen sein!"

Überraschend vor diesem Hintergrund ist die trotz teilweiser überfüllter Züge auf touristischen Strecken ermittelte hohe Gesamtzufriedenheit von 88 Prozent, wie aus der Umfrage hervorgeht. Auch Instagram-User naturmensch_45 schließt sich da an: "Im August benutzt im Urlaub. Super! Würde es wieder benutzen." Die Frage ist nur, wie es weitergeht.

Der politische Streit um ein Nachfolge-Ticket ist noch nicht beendet. "Die Bundesländer sind bereit, sich an der Finanzierung zu beteiligen. Dafür muss der Bund aber zuerst ein konkretes Modell vorschlagen", betont die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schäfer (Grüne). "Die Menschen wollen den öffentlichen Nahverkehr, wenn das Ticket einfach und verständlich sowie überall flexibel nutzbar ist. Und sie sind bereit, das Auto dafür stehen zu lassen, wenn das Ticket nicht nur für drei Monate gilt."

Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) will im Herbst über eine Nachfolgeregelung und den generellen Bundeszuschuss zum Nahverkehr beraten. Zuvor müssten die Länder aber Vorschläge für Strukturreformen im Nahverkehr vorlegen und die Zahl der Verkehrsverbünde reduzieren.