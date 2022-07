Entspannung bei Wasserständen ist noch nicht in Sicht

Am Oberlauf der Lahn, in der Nähe von Biedenkopf, gehört der Fluss noch weitgehend der Natur. Allerdings ist der Wasserstand auch dort immer wieder so niedrig, dass viele Steine weit aus dem Wasser ragen. Archivfoto: Margret Schneider

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Pegel sind niedrig, die Wassertemperaturen vergleichsweise hoch: Auch die Obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Gießen hat die Situation der heimischen oberirdischen Gewässer im Blick. "Zwei der fünf mittelhessischen Landkreise haben bereits per Allgemeinverfügung verboten, Wasser aus der Lahn und ihren Nebengewässern, aus Bächen sowie aus Seen und allen anderen oberirdischen Gewässern zu entnehmen", fasst Regierungspräsident Christoph Ullrich in einer Pressemitteilung zusammen.

Hoher pH-Wert: Dauerstress für die Fortpflanzung

Eine Entspannung der Situation sei nicht in Sicht. Die aktuell niedrigen Wasserstände in den heimischen Gewässern, noch vor Beginn des eigentlichen Hochsommers, seien das Ergebnis von mehreren zu trockenen Jahren, in denen es viel zu wenig geregnet hat. "Durch die derzeit hohen Temperaturen und die lange Sonnenscheindauer ist auch die Verdunstungsrate unserer Gewässer viel zu hoch, sodass nur ein Verbot der Wasserentnahme hilft, den Wasserspiegel zu stabilisieren", betont Dezernatsleiterin Gabriele Schramm. Für die Bürger sei dies auch ein "Alarmsignal", mit Wasser sehr sparsam umzugehen. Denn auch die Grundwasserstände zeigten mancherorts unterdurchschnittliche Werte an. Diesen Entwicklungen könne derzeit nur mit Sparsamkeit entgegengewirkt werden, ist die Dezernatsleiterin überzeugt.

An sich sei es nicht ungewöhnlich, dass die Pegelstände in dieser Jahreszeit niedrig sind, ergänzt Brigitta Mikus aus dem Fachdezernat. Doch über die Jahre sei die Tendenz beispielsweise an der Lahn eindeutig: Im Mittel ist immer weniger Wasser im Fluss.

Die Wassermenge ist aber nur ein Aspekt. "Die hohen Temperaturen und die starke Sonneneinstrahlung tun ihr Übriges: Der Sauerstoffgehalt im Wasser schwankt stark, der pH-Wert steigt an. Und Letzterer ist im Fall der Lahn zeitweise mit Werten um 9 ziemlich hoch", ergänzt Andrea Krapp vom Dezernat "Kommunales Abwasser, Gewässergüte". Das hat Folgen. "Der hohe pH-Wert greift zum Beispiel die Kiemen der Fische an und die Konzentration an fischgiftigem Ammoniak kann ansteigen. Zudem wird zeitweise wenig Sauerstoff im Wasser gelöst", erklärt die Expertin. Das bedeutet Dauerstress, auch für die Fortpflanzung. Im schlimmsten Fall können die Tiere sterben.