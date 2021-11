Erst kracht's, dann klicken die Handschellen

Symbolfoto: dpa

BIEDENKOPF/WETTER - Nach einem Verkehrsunfall hat die Polizei drei Männer im Alter von 21, 29 und 34 Jahren vorläufig festgenommen. Die Ermittler stellten zwei Plastiktüten voll mit Tabakwaren sicher. Die Männer stehen unter dem Verdacht des gemeinschaftlichen Ladendiebstahls.

Sie waren aufgefallen, weil sie vor dem Eintreffen der Polizei zu Unfallaufnahme die mutmaßliche Beute aus dem Auto schafften und versteckten.

Bei dem Zusammenstoß

wird niemand verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 4. November, um 19.50 Uhr, auf der Engelbacher Straße. Der 34 Jahre alte Fahrer eines roten Ford versuchte, an einem vorausfahrenden grauen Seat vorbeizufahren, als dieser abbiegen wollte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein eher geringer Schaden, teilte die Polizei mit. Alle drei Insassen des Ford und die 35 Jahre alte Fahrerin des Seat blieben unverletzt. Aufgrund entsprechender Zeugenaussagen suchte die Polizei die vor der Unfallaufnahme aus dem Auto herausgeholten zwei Einkaufstaschen und fand sie zwischen zwei Häusern. Die Tüten waren voll mit Zigarettenschachtel. Einen Kaufbeleg konnten niemand vorweisen.

Quasi zeitgleich erfuhr die Streife von einem versuchten Diebstahl von Tabakwaren in einem Lebensmittelmarkt in Biedenkopf.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin dort hatte das Öffnen der Aufbewahrungsboxen bemerkt, den handelnden Mann dann angesprochen und so von einer weiteren Tatausführung abgehalten.

Dem Mann gelang dann allerdings die Flucht. Mit ihm verließen zwei weitere Männer fluchtartig das Geschäft. Die Personenbeschreibung traf dann auf die drei Insassen des beteiligten Fords zu, was letztendlich zur Festnahme führte.

Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.