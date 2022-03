Es muss nicht immer die Insektenfalle sein

Ein Widerspruch in sich: Rechts steht das große Insektenhotel und mit einigem Abstand findet sich links davon die Bremsenfalle. Foto: Regierungspräsidium Gießen

MARBURG/GIESSEN - Marburg/Gießen (red). Der Frostspanner frisst den Baum kahl, der Buchsbaumzünsler macht das Gleiche mit der Hecke, die Bremsen piksen die Pferde auf der Weide. Da greifen viele Menschen gerne zu entsprechenden Insektenfallen. "Doch das Problem ist: In oder an ihnen landen in vielen Fällen andere Tiere, die keine unerwünschten ,Schädlinge' sind", sagt Gießens Regierungspräsident (RP) Christoph Ullrich in einer Pressemitteilung. Dazu zählten beispielsweise Bienen, Wespen, aber auch Vögel und Fledermäuse.

Eigenes Verhalten

kritisch hinterfragen

Auch wenn der Verkauf von Insektenfallen nicht verboten ist, so sieht es bei der Anwendung anders aus. "Zumindest, wenn es um geschützte Arten geht", betont Gerrit Oberheidt, der Leiter des Naturschutz-Dezernats beim RP. Geschützte Arten gibt es auch in Mittelhessen - etwa Wildbienen oder bestimmte Schmetterlinge. Auch die können zum Beispiel Leimringen und Bremsenfallen zum Opfer fallen. Professorin Sibylle Wenzel, Fachtierärztin für Tierschutz und Physiologie beim Regierungspräsidium, appelliert, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen - und nach Alternativen zu suchen. "Ich bin selbst Pferdehalterin, aber ich setze auf Fliegendecken und -masken. Zudem können Weidezelte und mobile Weideunterstände Abhilfe schaffen. Oder auch Bäume, die Schatten spenden", sagt sie. Grundsätzlich verboten sind Insektenfallen nicht. "Leimringe beispielsweise sind seit ewigen Zeiten üblich", berichtet Gerrit Oberheidt.

Die Leimringe sollen im Herbst die flügellosen Frostspanner-Weibchen davon abhalten, in die Obstbäume zu klettern und dort ihre Eier abzulegen. Das heißt aber auch: Im Frühjahr und Sommer erfüllen sie nicht ihren eigentlichen Zweck. Hier hilft es, die Leimringe während der Vogelbrut- und Fledermaussaison - also von April bis Oktober - nicht anzubringen und vor allem die über den Herbst und Winter angebrachten Leimringe bis spätestens April zu entfernen.

Ein radikales Umdenken sei nötig, betonen die Experten: "Wir befinden uns bereits mittendrin im sechsten großen Artensterben auf unserer Erde. Insekten sind die Grundlage des Lebens. Wir können es uns gar nicht nicht mehr leisten, auch nur noch auf ein Insekt zu verzichten", sagt Sibylle Wenzel.