Expressbusse im Kreis Marburg-Biedenkopf

Gerade für die Schüler ist die Bus-Verbindung zu den Schulen in Biedenkopf, Dautphetal und Gladenbach wichtig.

MARBURG-BIEDENKOPF - Im Landkreis kommt es zu Beginn des neuen Schuljahres zu umfangreichen Fahrplananpassungen im Busverkehr. Alle Fahrgäste werden gebeten, ihre persönliche Verbindung vor Fahrtantritt zu überprüfen. Dabei gibt es unter anderem folgende Änderungen:

Der Neubau der Grundschule Wetter wurde beendet, damit findet der Unterricht wieder am ursprünglichen Standort statt. Dies erfordert Fahrplananpassungen bei Bus-Linien im Bereich Münchhausen, Wetter, Lahntal und Biedenkopf. Betroffen sind die Linien MR-60, MR-61, MR-63, MR-64, MR-65 und MR-68.

Die im Zuge der Pandemie eingesetzten Zusatzbusse auf den lokalen Buslinien fahren weiterhin. Das Angebot ist in die Fahrpläne der Linien MR-51, MR-52, MR-85, MR-75 und MR-77 eingebettet. Die Zusatzfahrten auf der Linie 481 entfallen.

Hinzu kommen zusätzliche Fahrtmöglichkeiten durch die Expressbusse. So beispielsweise zwischen Weidenhausen und Gladenbach auf der Linie X37, zwischen Breidenbach und Biedenkopf auf der Linie X41 oder zwischen Biedenkopf und Gladenbach auf der Linie X40. Das Angebot kann mit gültigen RNV-Fahrkarten genutzt werden. Die sich auf den ÖPNV auswirkenden Bauabschnitte an der K 29 bei Amöneburg dauern voraussichtlich noch bis zum 3. September. Bis dahin gilt für die Buslinien MR-82, MR-84 und MR-87 weiter ein Baustellenfahrplan. Die Haltestelle "Bahnhof" in Amöneburg wird während der Bauzeit nicht über den regulären Busverkehr angefahren. Alternativ wird auf vielen Fahrten und im Schulverkehr die Haltestelle "Grundschule" angefahren.

Kein Halt mehr

in Erksdorf

Zudem wird der Schulverkehr zur Stiftschule Amöneburg über Kirchhain angepasst: Auf der Fahrt 005 bedient die Linie MR-70 die Haltestelle "Kirchhain Bahnhof" nur noch zum Ausstieg.

Die Fahrt 003 der Linie MR-97 wird um sechs Minuten vorgezogen und fährt von Speckswinkel über die Haltestelle "Neustadt Lehmkaute" direkt nach Stadtallendorf und Amöneburg.

Die Bedienung von Erksdorf entfällt.