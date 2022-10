Fahndung nach vermisster Kirchhainerin läuft weiter

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach der 34 Jahre alten Samira Semic aus Kirchhain. Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

KIRCHHAIN - Es gibt keine heiße Spur im Fall der Vermissten Samira Semic, die zuletzt in Kirchhain lebte. Auch die Fahndung in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" hat keinen Durchbruch und keine neuen Erkenntnisse gebracht - bisher zumindest nicht.

Zehn Hinweise waren bei der Ausstrahlung des Falles der Kirchhainerin eingegangen, sie wurden zwischenzeitlich von der Sonderkommission bei der Kriminalpolizei Marburg überprüft. "Leider gab es keine neuen Erkenntnisse dadurch", erläutert Staatsanwalt Timo Ide. Er ist Sprecher der Marburger Staatsanwaltschaft.

Polizei geht von Verbrechen aus

Das trifft auch auf den Hinweis zu, der am Ende der "XY"-Sendung bei einer ersten Bilanz als vielversprechend eingestuft worden war. Seinerzeit überprüften Beamte die von einem Zuschauer gemachten Angaben noch während der Sendung, ohne dabei allerdings am Ende erfolgreich zu sein. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass Samira Semic etwas zugestoßen ist oder sie Opfer eines Verbrechens wurde", sagt Ide.

Dennoch will die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufgeben, die Sonderkommission besteht weiterhin und geht jedem Hinweis nach Semic nach.

Durch die TV-Sendung hatte sich die Polizei auch erhofft, Hinweisgeber aus ihrem früheren Lebensumfeld in Norddeutschland oder Berlin anzusprechen. Am 21. September hatte das ZDF die Fahndung ausgestrahlt. Schon zuvor hatte die Polizei mit einer bundesweiten Plakataktion nach Semic gesucht. Im Umfeld ihres Wohnortes und der weiteren Umgebung gab es mehrere Suchaktionen der Polizei.

Semic ist seit dem 28. Juli verschwunden. Bisher ist nur bekannt, dass sie in der Straße Unterm Groth an diesem Tag in ein Fahrzeug gestiegen ist, und zwar in der Zeit zwischen 11 bis circa 19 Uhr. Sie ist circa 1,58 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Ob sie die Haare beim Verlassen ihrer Wohnung offen oder gebunden trug, ist nicht bekannt. Sie trug zuletzt vermutlich eine schwarze Jacke und weiße Nike-Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln.

Sonderkommission besteht weiter

Die Polizei nimmt jeden Hinweis zu Samira Semic auf und geht ihm nach. Die Hotline der Polizei in Marburg unter 06421-406555 ist weiterhin geschaltet. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.