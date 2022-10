Fair und nachhaltig leben - der Kreis informiert

Landrat Jens Womelsdorf (vorne, 3.v.l.) überreicht beim Tag der Nachhaltigkeit Förderbescheide an die Vertreter von 15 Projekten. Foto: Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Über 600 Besucher haben den Tag der Nachhaltigkeit genutzt, um sich über nachhaltiges Handeln, Klimaschutz und fairen Handel zu informieren. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf lud dafür gemeinsam mit der Gemeinde Cölbe und dem St. Elisabeth-Verein in und um die Cölber Gemeindehalle ein.

Neben Vorträgen von Experten bot der Aktionstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. An Ständen präsentieren sich zudem zahlreiche Vereine, Initiativen und Unternehmen aus dem Landkreis, die sich nachhaltig engagieren. Auch die Kreisverwaltung war dabei vertreten, unter anderem mit Informationen über den Radverkehr im Kreis, die Digitalisierung und zu nachhaltigen Produkten aus der Region. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit und kauften bei Direktvermarktern ein. Auch der dazugehörige Flohmarkt, der unter dem Motto "alt und kreativ" stattfand, war gut besucht.

Für ein buntes Bühnenprogramm, moderiert von Sebastian Sack, sorgten aber nicht nur Fachvorträge über Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln, sondern auch Theater, die Modenschau "Fair steht Dir" und Musik.

Auch in diesem Jahr bot der Tag der Nachhaltigkeit außerdem die passende Bühne für die Übergabe von Förderurkunden an Projekte, die finanzielle Unterstützung vom Kreis für ihre nachhaltigen Vorhaben erhalten. Mit dem "Bürger*innen-Budget Nachhaltigkeit" stellt der Kreis dafür in diesem Jahr 25.000 Euro zur Verfügung. Landrat Jens Womelsdorf (SPD) überreichte die Förderbescheide an Vertreter von insgesamt 15 Projekten. Zuvor entschied eine Jury aus Bürgern aus dem Kreis, welche Projekte eine Förderung erhalten.

Christopher Rohles von der Servicestelle "Kommunen in der Einen Welt" überreichte Womelsdorf zudem die Anerkennungsurkunde für die Unterzeichnung der Musterresolution Agenda 2030 durch den Kreis. Mit der Unterzeichnung der Musterresolution bekennt sich der Landkreis zu einer nachhaltigen Entwicklung.