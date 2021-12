"Faking Hitler" braucht Marburger Oldtimer

Moritz Bleibtreu als Konrad Kujau, geht in dieser Szene nach dem Gespräch mit den österreichischen Grenzbeamten zum Polizei-BMW aus Marburg und lässt sich festnehmen. Foto: Eberhard Dersch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die UFA Fiction-Serie Faking Hitler, die RTL+ derzeit im Stream zeigt, wie Stern-Reporter Gerd Heidemann sich von Kunstfälscher Konrad Kujau - verkörpert von Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu - hinters Licht führen lässt und damit den größten Medienskandal der Nachkriegszeit ins Rollen bringt. Und wie das so ist, bei "historischen" Filmstoffen, braucht es zur Verfilmung auch historische Fahrzeuge. Die mit Martinshorn und grün-weißer Farbe kommen aus Marburg. Das Polizeioldtimermuseum stellt sie gerne zum Dreh zur Verfügung. Drei waren bei Faking Hitler dabei.

Erzählt wird die skurrile Geschichte zu den gefälschten Hitler-Tagebüchern, die der "Stern" 1983 veröffentlichte. Aufgedeckt durch die Bundesanstalt für Materialprüfung, das BKA und das Bundesarchiv, sorgte dies damals für großen Wirbel und einen immensen Imageschaden des Nachrichtenmagazins, das für die Fälschungen mehr als neun Millionen Mark zahlte.

Grenze zu Österreich

liegt in der Eifel

Mitte April fiel die erste Klappe der hochkarätig besetzten Serie, in der mit TV-Star Daniel Donskoy und Tatort-Schauspieler Ulrich Tukur zwei weitere Top-Schauspieler zu sehen sind.

Fotos Moritz Bleibtreu als Konrad Kujau, geht in dieser Szene nach dem Gespräch mit den österreichischen Grenzbeamten zum Polizei-BMW aus Marburg und lässt sich festnehmen. Foto: Eberhard Dersch Dreh zu "Faking Hitler" mit Moritz Bleibtreu (v.r.), einem Polizeikomparsen und Eberhard Dersch vor dem BMW 520i aus dem Marburger Museum. Foto: Eberhard Dersch Einiges los ist beim Dreh an der Grenze zu Österreich mit Moritz Bleibtreu als Konrad Kujau. Foto: Eberhard Dersch Vor dem Dreh zu "Faking-Hitler" bekommt der BMW-Polizeioldtimer aus Marburg noch sein Filmkennzeichen, im Hintergrund sind Gebäude der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang zu sehen. Foto: Eberhard Dersch 4

Ende Mai 2021 kam ein Team des Polizei-Motorsport-Clubs Marburg (PMC) zum Einsatz. An drei Drehtagen setzten die Betreiber des Polizeioldtimer Museums drei der historischen Polizeifahrzeuge stilgerecht für die Dreharbeiten in Szene.

Zum Einsatz kamen der BMW 520i, ein Mercedes-Benz 280 GE und der Mercedes-Benz vom Typ 310 aus der Marburger Museums-Sammlung. Schauplatz war zum Beispiel die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel bei Schleiden an der Urfttalsperre. Dort wurde der Grenzübergang von Deutschland nach Österreich nachgestellt.

"Schauspieler Moritz Bleibtreu spielte mit Leib und Seele seinen Filmpart als Konrad Kujau", so Eberhard Dersch, Vorsitzender des PMC, der vor Ort live dabei war. "Nach einem kurzen Gespräch mit zwei österreichischen Grenzbeamten ging er zurück nach Deutschland und ließ sich im Marburger Polizei-BMW zur Justizvollzugsanstalt Stammheim bringen.

Der zweite Drehtag fand in Belgien statt, damals aktuell Corona Hochinzidenzgebiet. Die gesamte Filmcrew musste getestet sein. "Hier kam hinzu, dass man auch noch Arbeitsbescheinigungen dabei haben musste. Zudem war man gezwungen, Belgien innerhalb von 24 Stunden wieder zu verlassen, da ansonsten Quarantäne drohte", erinnert sich Dersch. Schon öfters haben die Macher der Serie "Alarm für Cobra 11" die dortige Eupener Wesertalsperre als Kulisse genutzt. Ende Mai war die Zufahrt vom Langesthal hinauf sowie die Mauer der Talsperre für den Pkw-Verkehr gesperrt. Denn mitten drauf stand für eine Verkehrskontrolle der Mercedes-Benz Gruppenwagen vom Typ 310 aus dem Marburger Museum.

Beim Dreh in Ostbelgien war neben dem rund 30-köpfigen Produktionsteam insbesondere Lars Eidinger beteiligt. Ansonsten fanden die Dreharbeiten fast komplett in Nordrhein-Westfalen statt, vor allem in Düsseldorf, Köln und Nideggen. In der Kleinstadt am Rande des Nationalparks Eifel kam dann am dritten Drehtag noch der Mercedes 280 GE Geländewagen der Marburger zum Einsatz.