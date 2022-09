Fall um verschwundene Kirchhainerin läuft im Fernsehen

Der Fall um Samira Semics Verschwinden wird in der kommenden Ausgabe "Aktenzeichen XY ... ungelöst" mit Rudi Cerne präsentiert werden. Foto: Sina Schuldt/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Vermisstenfall der 34-jährigen Samira Semic aus Kirchhain wird in der kommenden Ausgabe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwoch, 21. September, thematisiert werden. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Lesen Sie auch: Spezialeinheiten nehmen Mann in Mengerskirchen fest

Ein Ermittler der Sonderkommission "Samira" wird den Fall in der Sendung vorstellen und bittet um Hinweise.

Bereits seit Donnerstag, 28. Juli 2022, wird die Kirchainerin vermisst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Vermisste zwischen 11 und 19.30 Uhr, in Kirchhain in der Straße "Unterm Groth" in ein Fahrzeug eingestiegen sei. Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handelte, sei nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen hätten bisher die Umstände und Hintergründe ihres Verschwindens jedoch nicht klären können.

Im Zuge der Ermittlungen weitete die Polizei die Fahndung nach Samira Semic mittels Plakaten und der Einrichtung eines Hinweistelefons aus. Trotz dieser intensiven Öffentlichkeitsfahndung sowie intensiven Such- und kriminalpolizeilichen Maßnahmen ergaben sich laut offiziellen Angaben bisher keine Hinweise auf den Aufenthalt der 34-Jährigen. Die Polizei schließt nicht aus, dass Samira Semic Opfer eines Verbrechens wurde.

Seit Ende Juli sucht die Polizei nach einer 34-Jährigen aus Kirchhain im Landkreis Marburg-Biedenkopf. (Foto: Polizei)

Die Vermisste selbst ist etwa 1,58 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Ob sie die Haare beim Verlassen ihrer Wohnung offen oder gebunden trug, sei nicht bekannt. Sie habe zuletzt vermutlich eine schwarze Jacke und weiße Nike-Turnschuhe mit orangefarbenen Schnürsenkeln getragen. Eventuell falle die Vermisste durch ihre Piercings auf der linken Seite der Nase und am rechten Mundwinkel oberhalb und unterhalb der Lippen oder durch ihr großflächiges Tattoo am rechten Bein vom Knie bis zum Fuß auf.