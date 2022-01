Fallschirmjäger im Omikron-Einsatz

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (rechts) begrüßt die 16 neu eingesetzten Soldaten am Haupthaus der Kreisverwaltung. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Seit Freitag unterstützen 16 Fallschirmjäger der Stabs- und Fernmeldekompanie der Division Schnelle Kräfte aus Stadtallendorf das Kreisgesundheitsamt bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Das teilt der Landkreis in einer Presseerklärung mit.

Die "Omikron"-Variante führe insgesamt, und so auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf, nach wie vor zu sehr hohen Fallzahlen. "Das stellt sich ganz konkret beim Arbeitsaufkommen bei der Ermittlung von möglichen Kontaktpersonen dar. Mit Ihrem Einsatz unterstützen Sie die Mitarbeitenden im Gesundheitsamt und der bereits aus anderen Teilen der Kreisverwaltung zusammengezogenen Fallermittlungsteams bei der Erfüllung dieser nach wie vor wichtigen Aufgabe", sagte der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) anlässlich der Begrüßung der Soldaten am Freitagmorgen. Dementsprechend freue er sich "sehr über die kurzfristig gewährte weitere Unterstützung durch die Bundeswehr". Auch die Verwaltung der Universitätsstadt Marburg habe aktuell ein Team von eigenen Mitarbeitenden zur Unterstützung entsandt.

"Die meisten von uns waren schon an unterschiedlichen Orten in Hessen und anderswo in unterschiedlichen Bereichen im Einsatz. Andere sind neu dabei. Allesamt freuen wir uns jedenfalls, unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie nun auch hier, in 'unserem' Landkreis', leisten zu können", sagte Stabsunteroffizier Martin Schreiter, der die Gruppe Soldaten vor Ort führt.

Bislang 200 Soldaten im Landkreis aktiv

Aktuell unterstützen neben den 16 Soldatinnen und Soldaten der Division Schnelle Kräfte bereits seit einiger Zeit vier weitere Soldaten des Jägerbataillons 1 aus Schwarzenborn das Impfangebot des Landkreises. Damit waren bislang insgesamt fast 200 Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung im Landkreis eingesetzt. Neben Soldaten der Division Schnelle Kräfte und den Soldaten aus Schwarzenborn waren auch Angehörige von Einheiten aus Fritzlar sowie auch aus dem niedersächsischen Holzminden, Koblenz in Rheinland Pfalz und Niederstätten in Baden-Württemberg eingesetzt.

"Ob beim Durchführen von Abstrichen, bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen, bei der Schulung zur Nutzung neuer Software oder eben beim Impfen: Die Bundeswehr war und ist da, wenn wir sie brauchen", freut sich Zachow über die Unterstützung für die Menschen in Marburg-Biedenkopf.