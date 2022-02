Falsche Polizisten rufen in Marburg-Biedenkopf an

Betrüger haben sich am Montag am Telefon mal wieder als Polizisten ausgegeben, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Symbolbild: Martin Gerten/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Nach zwei Anrufen innerhalb von einer Stunde warnt die Polizei am Montag vor Betrügern am Telefon, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben, um an das Geld oder Vermögen ihrer Opfer zu gelangen.

"Informieren Sie ihre Angehörigen, Freunde, Nachbarn darüber, dass es die Betrüger derzeit im Landkreis Marburg-Biedenkopf probieren und sprechen Sie Verhaltensweisen bei solchen Anrufen ab", sagt Polizeisprecher Martin Ahlich. Wer einen solchen Anruf bekomme, sollte sofort auflegen. Und weiter: "Bleiben Sie misstrauisch und überprüfen Sie die Angaben durch entsprechende Rückrufe. Benutzen Sie dabei nur ihnen bekannte Rufnummern und wählen Sie bewusst neu", rät der echte Polizeibeamte. Die Polizei rufe niemals an, um über tragische Ereignisse, Festnahmen oder ähnliches zu berichten. Die Polizei hole auch kein Vermögen zur "Sicherung" ab.

Laut Ahlich gibt es bislang erst zwei Anrufe, jedoch sei aufgrund der Uhrzeit und der polizeilichen Erfahrungen aus der Vergangenheit davon auszugehen, dass die Betrüger weiterhin telefonieren.

So liefen die Betrugsversuche ab

Bei den Anrufen in Biedenkopf und Marburg meldete sich ein angeblicher Kriminalbeamter und warnte nach einem Einbruch in der Nachbarschaft vor einem drohenden Überfall. Gleichzeitig informiert er darüber, dass die Räuber sehr wahrscheinlich mit einem betrügerischen Bankmitarbeiter zusammenarbeiten, sodass das Geld oder sonstige Vermögen weder zu Hause noch auf der Bank sicher seien. Laut der Polizei verfolgten die Täter das Ziel, möglichst das gesamte Vermögen ihrer Opfer abzuschöpfen. Die Betrüger versuchten zu erreichen, dass die Opfer ihr Geld abholen und die Schließfächer leeren, um alles in die sichere Obhut der Polizei zu geben!

Tipps der Polizei

- Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen Sie sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung oder die Übergabe des daheim gelagerten Geldes denken!

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

- Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis.

- Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

- Rufen Sie zurück. Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

- Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.