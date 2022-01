Fast 4000 Menschen kritisieren in Mittelhessen Corona-Regeln

Rund 1000 Menschen beteiligten sich an Versammlungen im Lahn-Dill-Kreis. Archivfoto: Pascal Reeber

MITTELHESSEN - An den insgesamt 39 Veranstaltungen, die am Montagabend in den fünf mittelhessischen Landkreisen (Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Gießen und Wetterau) stattfanden, nahmen nach vorläufigen Schätzungen fast 5000 Personen teil.

27 Veranstaltungen standen dabei im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen. Derzeit geht die Polizei hier von ungefähr 3.850 Teilnehmenden aus. Bei den zwölf Gegenveranstaltungen betrug die Teilnehmerzahl rund 1100. Insgesamt verliefen die Veranstaltungen weitestgehend friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Lahn-Dill-Kreis

Solms, Herborn sowie Wetzlar statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 850. Gegenveranstaltungen gab es in Herborn und Wetzlar. Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 1000 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden insowiestatt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 850. Gegenveranstaltungen gab es inund

Kreis Marburg-Biedenkopf

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 1300 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Biedenkopf, Gladenbach, Marburg sowie Wetter statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 1000. Gegenveranstaltungen gab es in Biedenkopf und Marburg.

Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden Veranstaltungen in Limburg mit 250 Teilnehmenden, Weilburg mit 70 Personen und in Bad Camberg mit 30 Personen statt. In Limburg gab es eine Gegenveranstaltung mit 100 Personen.

Die überwiegende Zahl der genannten Veranstaltungen verlief ohne besondere Vorkommnisse. In Limburg wurde eine größere Gruppe Menschen angehalten und kontrolliert. Es wurden Ordnungswidrigkeiten wegen Teilnahme an einer nicht angemeldeten Versammlung gefertigt. In Taunusstein blockierte eine Gruppe kurzzeitig den Verkehr im Bereich des Busbahnhofs. Im Gespräch meldete diese Gruppe dann eine Versammlung gegen den Klimawandel an. In Bad Schwalbach wurden zwei Platzverweise erteilt, zudem zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen fehlender Mund-Nasen-Bedeckungen gefertigt.

Kreis Gießen

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 700 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Buseck, Grünberg, Hungen, Gießen, Pohlheim, Allendorf (Lumda), Lich und Fernwald statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 400. Gegenveranstaltungen gab es in Gießen und Grünberg.

Wetteraukreis

Nach vorläufigen Schätzungen nahmen im Kreis circa 1500 Personen teil. Veranstaltungen im Kontext der Kritik an den bestehenden Corona-Maßnahmen fanden in Bad Nauheim, Friedberg, Nidda, Altenstadt, Ortenberg, Bad Vilbel und Butzbach statt. Hier schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl auf etwa 1250. Gegenveranstaltungen gab es in Bad Nauheim, Bad Vilbel, Altenstadt sowie Ortenberg.