Feste Sprechstunden in Marburg

Leila Seidel (Bildmitte) wird an ihrem ersten Arbeitstag empfangen von Markéta Roska (Schriftführerin des Vereins, von links), Claus Schäfer (Vorsitzender), Martin Klatt (stellv. Vorsitzender), Thomas Börner (Schatzmeister). Foto: Antidiskriminierung Mittelhessen

GIESSEN/MARBURG - Gießen/Marburg (red). Forschungsergebnisse zeigen, dass sich nur die wenigsten Menschen gegen Diskriminierung wehren. Unterstützung wurde von einzelnen Betroffenen-Organisationen angeboten, spezielle und themen- oder merkmalsübergreifende Beratungsstellen zu dem Thema waren bislang allerdings dünn gesät.

Um das Thema in der Region verstärkt zu bearbeiten, hatte sich im Jahr 2019 der Verein "Antidiskriminierung Mittelhessen" gegründet.

Eines der Vereinsziele wird nun Realität: "Dafür haben wir lange gearbeitet", erklärt Claus Schäfer, Vorsitzender des Vereins. Man habe mit vielen Akteuren, darunter vier mittelhessische Kommunen, verschiedenste Vereine der Zivilgesellschaft und Privatpersonen, den Verein gegründet, zusammen mit den vier Kommunen Mittel der interkommunalen Zusammenarbeit des Landes eingeworben und etabliere nun ein regionales, mobiles Beratungsangebot, erläutert er. Ansprechpartnerin für die Beratung ist Leila Seidel. Die Kulturwissenschaftlerin beschäftigt sich seit Jahren beruflich und fachlich mit Diskriminierungserfahrungen, mit der Sensibilisierung für Diskriminierungen und mit dem Empowerment von Betroffenen. Aktuell absolviert sie berufsbegleitend eine Fortbildung zur "Antidiskriminierungsberaterin". "Zu uns können Menschen kommen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung Benachteiligungen erfahren - etwa bei der Jobsuche, auf dem Wohnungsmarkt, bei Käufen oder der Nutzung von Dienstleistungen. Wir hören genau hin, was sich die Betroffenen wünschen und zeigen auf, was rechtlich und praktisch möglich ist", erläutert sie.

Ab sofort können sich Betroffene in festen Sprechstunden in Gießen und Marburg an Leila Seidel wenden:

Gießen: Walltorstraße 3, montags von 10 bis 13 Uhr.

Marburg: Biegenstraße 22, mittwochs 14 bis 17 Uhr.

Um Voranmeldung wird gebeten. Kontakt ist per E-Mail an seidel@antidiskriminierung-mittelhessen.de oder unter Telefon 01 57-52 98 44 32 möglich. Weitere Termine der mobilen Beratung sind außerdem nach Vereinbarung und bei Bedarf an anderen Orten möglich.