Feuerwehrverband Marburg-Biedenkopf bekommt neuen Chef

Wahlen: Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes: Matthias Zeidler (Marburg), Stellvertreterin: Annette Teuber (Niederwalgern); Kassierer: Uwe Segendorf (Stadtallendorf); Pressewartin: Katrin Lang (Wiesenbach); Sozialwartin: Karina Gottschalk (Münchhausen); Beisitzer: Stefan Rotter (Angelburg), Niklas Zill (Kirchhain), Sabine Otto (Cölbe); Schriftführerin: Claudia Rink (Bad Endbach); Kassenprüfer: Martin Hedderich (Biedenkopf); Abteilungsleiter Senioren: Udo Wittekindt (Rauschenberg), Stellvertreter: Heinz Blum (Schweinsberg); Kassierer Seniorenabteilung: Jan Niklas Gade; Schriftführerin: Tanja Großbernd (Betziesdorf); Beisitzer Uwe Bielert (Neustadt).

Ehrungen: Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze: Udo Kühbauch, Erich Lindner, Markus Wißmann, Annette Teuber, Volker Gerhardt, Kai Michael Koch, Carmen Werner, Florian Möbus, Kai Seidel, Jörg Hallenberger, Steffen Kütt, Philipp Büttner, Volker Vincon, Ulrich Weber. In Silber: Torsten Mende, Harald Schulz, Stephan Schmidt, Wolfgang Martin, Karl-Ulrich Landmesser, Reiner Horak, Marcel Büttner, Cornelia Fackert, Matthias Zeidler, Heiko Paul, Reinhold Bonacker, Markus Herrmann, Patrick Pfeifer, Frank Heck. In Gold: Ralf Prior, Jörg Fackert, Stefan Rutz. Ehrenkreuz der Deutschen Feuerwehr in Silber: Christian Reifert. Florianmedaille der Hessischen Feuerwehr: Heiko Paul.