Fischdiebe schöpfen aus dem Vollen

MÜNCHHAUSEN - Münchhausen (red). Nachdem man ihm innerhalb von drei Wochen jetzt zum zweiten Mal etliche Fische aus den Teichen holte, erstattete der Besitzer eine Anzeige.

Bei der zweiten Tat stahlen der oder die Diebe nach ersten Schätzungen mindestens 100 Forellen und Saiblinge. Die Fischteiche liegen an der Bundesstraße 252 zwischen Münchhausen und Ernsthausen, etwa 50 Meter vor den Bahngleisen. Das Areal ist umzäunt mit einem durch eine Stacheldrahtkrone gesicherten Maschendrahtzaun.

Derzeit steht nicht fest, auf welche Weise die Diebe die Tiere aus den Teichen holten. Aufgrund der Anzahl dürfte die Tat länger gedauert haben.

Wer hat zur Tatzeit, zwischen 20 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Montag, 19. Juli, Personen und/oder Fahrzeuge an den Fischteichen oder in unmittelbarer Umgebung gesehen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.