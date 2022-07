Flächenbrand in Cölbe-Schönstadt unter Kontrolle

Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf sind am Dienstagabend bei einem Flächenbrand in Cölbe-Schönstadt im Einsatz. Foto: Schienbein

CÖLBE-SCHÖNSTADT - Der Flächenbrand in Cölbe-Schönstadt ist unter Kontrolle, wie Stephan Schienbein, Sprecher des Landkreises und Kreisbrandmeister, mitteilt. Das Feuer war am Dienstagabend in der Nähe der Straße "Talgrund" ausgebrochen und bis in die späten Abendstunden hinein noch nicht unter Kontrolle. Es brannte eine Fläche, so groß wie zehn Fußballfelder. Das Feuer habe sich in Windeseile ausgebreitet und der Burgwald habe angefangen zu brennen. Unter anderem mit einer Drohne hatte man sich, so Schienbein weiter, stets einen aktuellen Überblick über die Lage verschafft. Seit heute Nacht gegen 2 Uhr haben die Einsatzkräfte die Flammen so weit im Griff, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Der Brand hatte sich bis dahin auf eine Fläche von rund 25 Hektar ausgedehnt.

Am frühen Mittwochmorgen unterstützte ein Polizeihubschrauber die Feuerwehrkräfte. 15 mal ließ er 2000 Liter Wasser über dem brennenden Waldstück ab. Eine große Hilfe, wie Schienbein berichtet. Da es sich nicht um einen bewirtschafteten Wald handle, sei das Vorankommen sehr mühselig. Die Einsatzkräfte müssen sich durch Unterholz und über umgestürzte Bäume kämpfen. Ursprünglich hatte man schon am Dienstagabend zwei Polizeihubschrauber mit Wassertanks angefordert. Doch der eine Hubschrauber konnte aufgrund eines Defekts nicht starten, der andere durfte in der Dunkelheit nicht fliegen.

Doch auch wenn der Wassereinsatz der Polizei half, sind die Arbeiten noch lange nicht erledigt. "Glutnester haben sich in den Waldboden hineingefressen und kriechen unterirdisch weiter", so Schienbein. Feuer könne so unerwartet an anderen Stellen wieder ausbrechen. Diese Glutnester gilt es jetzt alle zu finden, auszugraben und zu löschen. "Fleißarbeit", so Schienbein.

Aktuell sind noch rund 150 Kräfte im Einsatz. In der Spitze waren es 400 Feuerwehrleute aus ganz Marburg-Biedenkopf und dem Kreis Gießen, Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Acht Feuerwehrleute haben laut Schienbein zu viel Rauch eingeatmet und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Das Suchen der Glutnester werde noch den ganzen Tag andauern, ein Ende ist nicht abschätzbar. Das Wetter mache die Arbeit nicht einfacher. Laut Schienbein heize die Sonne die Luft auf, wodurch im Waldstück Thermiken entstehen und das Feuer stellenweise wieder anfachen. Auch der Wetterbericht für heute Abend wird genau im Auge behalten. Ein Gewitter mit Regen sei hilfreich für das Löschen des Feuers. Sturm und Windböen hingegen können das Feuer ebenfalls erneut anfachen.