Flächenbrand in Cölbe-Schönstadt

CÖLBE-SCHÖNSTADT - Mit einem Aufgebot von 80 Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf ist die Feuerwehr aktuell in Cölbe-Schönstadt im Einsatz. Zunächst habe es auf einem Feld gebrannt, das Feuer habe sich dann aber in Windeseile in ein Waldgebiet ausgebreitet, wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte.

Das Feuer sei - Stand 19.50 Uhr - noch nicht unter Kontrolle. Derzeit verschaffe man sich, so der Sprecher weiter, mit einer Drohne einen Überblick über die Lage.