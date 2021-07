Fluchthelfer in Marburg festgenommen

Jetzt teilen:

MARBURG - Die Polizei hat an der Weidenhäuser Bücke / Am Grün einen 17-Jährigen vorläufig festgenommen, weil er Polizisten tätlich angegriffen und eine Flucht ermöglicht hatte. Am Montag, 5. Juli, gegen 17.20 Uhr, hatte eine Streife einen 20 Jahre alten Deutschen erkannt, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der wehrte sich jedoch heftig gegen eine Festnahme und konnte sich so losreißen. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, stellte sich ihnen der 17-Jährige in den Weg und stieß einen der Beamten mit den Händen gegen den Oberkörper. Für den 17-Jährigen endete das mit der Festnahme und der späteren Übergabe an die Erziehungsberechtigten. Er muss sich für sein Handeln demnächst strafrechtlich verantworten. Dem 20-Jährigen gelang durch die Hilfe des Jüngeren die Flucht. Die Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Weder die Polizeibeamten noch der 17-Jährige wurden verletzt.