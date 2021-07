Jetzt teilen:

LAHNTAL-STERZHAUSEN - Glück im Unglück hatte am Dienstag der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges bei einer Notlandung: Der in Lützellinden zwischen Gießen und Wetzlar gestartete 70 Jahre alte Flieger musste wegen eines technischen Defekts an seiner Maschine im Lahntal runter. Er schaffte es, die Maschine auf einer Wiese in der Verlängerung des Sandwegs in Sterzhausen sicher zu landen. Der Pilot blieb dabei unverletzt und. Auch sein Fluggerät wurde bei der Landung nicht beschädigt.