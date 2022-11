Ford überschlägt sich auf B3

Auf der B3 hat sich am Freitagabend ein Ford überschlagen. (© Chalabala/Fotolia)

Frohnhausen - Laut Polizei hat sich der Unfall am Freitag gegen 18 Uhr zwischen dem Frohnhäuser Ortsteil Bellnhausen und Lollar-Nord im Baustellenbereich abgespielt. Ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen verlor aus noch ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Gießen die Kontrolle über seinen Ford C-Max. Das Auto überschlug sich, prallte gegen einen Laster und blieb am Ende auf dem Dach liegen.

Der Unfallfahrer entstieg dem Wrack nach Polizeiangaben anschließend nur leicht verletzt. Der 43-jährige Lasterfahrer trug keine Blessuren davon.

Der Verkehr wurde anschließend zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Stau. Gegen 20 Uhr stand eine Vollsperrung im Raum, die laut Polizei eventuell noch nötig werden könnte, um das auf dem Dach liegende Auto zu bergen.