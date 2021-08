Frisches Brot und frische Gespräche

Armin Feulner von der MSLT überreicht die Backhausplakette an Dagmar Stabenow-Kräuter von der Backhausgemeinschaft Mardorf. Foto: Naturpark Lahn-Dill-Bergland

MARBURG-BIEDENKOPF - Im Rahmen des Themenjahres Backhäuser der Marburg Stadt und Land Tourismus GmbH (MSLT) und des Naturparks Lahn-Dill-Bergland, fand der zweite "Schwätztermin" am oberen Backhaus in Amöneburg-Mardorf statt. Die Schwätztermine sollen den aktiven Backhausgemeinschaften in der Region die Möglichkeit geben, sich über aktuelle Themen auszutauschen und sich miteinander zu vernetzen.

Die Backhausgemeinschaft Mardorf hatte hierzu ein Programm vorbereitet und das Gelände rund um das historische Backhaus aus dem 19. Jahrhundert liebevoll hergerichtet.

Backhausgeschichte mit einem QR-Code erfahren

Die rund 40 Teilnehmenden aus über 20 Backhausgemeinschaften konnten an thematischen Schwätztischen über Backkurse, Nachwuchsgewinnung oder den Ofenbau sprechen. Nebenbei konnten frischgebackene Brote und allerlei Kuchen probiert werden.

Armin Feulner von der MSLT überreichte Dagmar Stabenow-Kräuter, Vorsitzende der Backhausgemeinschaft Mardorf, zum Ende der Veranstaltung die Backhausplakette, die nun an alle aktiven Backhäuser in der Region verteilt wird. Mithilfe eines QR-Codes können Besucher an den Backhäusern Wissenswertes über die jeweilige Backhausgeschichte erfahren. So wird ein Stück Kulturgeschichte für alle erlebbar.

Wer nicht direkt eine Backhaustour planen möchte, kann sich online über noch aktive Backhäuser informieren auf www.marburg-tourismus.de und www.lahn-dill-bergland.de.