Für Biker-Safety-Tour bewerben

Für Fahranfänger oder Wiedereinsteiger bietet die Polizei Mittelhessen eine Biker-Safety-Tour an. Foto: Polizei Mittelhessen

MARBURG-BIEDENKOPF - Gemeinsam mit Kradfahrern der Polizei mittelhessische Motorradhighlights erkunden und bei "Benzingesprächen" Unfallschwerpunkte, Unfallursachen, örtliche Besonderheiten oder Gefahrenmomente thematisieren und darüber diskutieren: Die Chance dazu bietet sich bei einer Biker-Safety-Tour, zu der das Polizeipräsidium Mittelhessen einlädt.

Fahrt beginnt in Gießen

und dauert drei Stunden

Aus Sicherheitsgründen können zunächst nur zehn Fahranfänger oder Wiedereinsteiger teilnehmen. Start und Ziel der Tour am Samstag, 30. Juli, ist das Polizeipräsidium Mittelhessen in der Ferniestraße 8 in Gießen. Die Abfahrt ist für 13 Uhr geplant. Die etwa 150 Kilometer führen unter anderem zum Aartalsee, über die Zollbuche und die Sackpfeife. Die reine Fahrtzeit beträgt gute drei Stunden. Geplant sind drei Zwischenstopps an markanten Spots mit Gesprächen über die dortigen jeweiligen Besonderheiten. Nach der Tour bleibt bei einem Imbiss Zeit für weitere Gespräche.

Die Voraussetzungen zur Teilnahme:

W zugelassenes Motorrad in verkehrssicherem, ordnungsgemäßem Zustand.

W geeignete Motorradschutzausrüstung (Helm, Handschuhe etc.).

W gültige Fahrerlaubnis der Klassen A/A2/A1 (Klasse 1b/3/Klasse 1).

W Führerschein nicht älter als zwei Jahre oder Wiedereinsteiger nach mindestens zehnjähriger Pause.

Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr und nur mit unterschriebener Haftungsausschluss- und Datenschutzerklärung möglich. Die Unterlagen finden Interessierte auf https://k.polizei.hessen.de/ 426693955.

Bewerbungen senden interessierte Biker per E-Mail an biker-safety-tour.ppmh@

polizei.hessen.de. Teilnehmen werden die zehn schnellsten Anmelder, die alle Kriterien erfüllen.