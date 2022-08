Für guten Zweck: Klosterruine Arnsburg wird zum Imperium

Zur Star Wars-Landschaft verwandelt sich die Klosteruine Arnsburg am Sonntag, 4. September, wenn Cosplayer in originalgetreuen Kostümen beim Charity-Event den Besuchern für Fotos zur Verfügung stehen. Foto: Karlheinz Schuhmacher

LOHRA/MARBURG/LICH - Der Lohraer Hobby-Fotograf Karlheinz Schuhmacher hat in Eigenregie ein großes Charity-Event zugunsten der Kinderklinik in Marburg organisiert. Sein Ziel: Rund 120 krebskranken Kindern, die aktuell in der Uni-Klinik in Marburg behandelt werden, soll ein unvergessliches Erlebnis beschert werden. Ein großer Besprechungsraum der Klinik soll als "Star Wars-Landschaft" hergerichtet werden, in der sich dann authentische Figuren aus dem Filmepos die Klinke in die Hand geben und sich ausschließlich mit den jungen Patienten ablichten lassen - für die Kinder natürlich gratis.

Star Wars-Episode "Das Erwachen der Macht"

Das nötige Geld für die Aktion - es wird mit Ausgaben in Höhe von 2000 Euro gerechnet - soll am Sonntag, 4. September, in der Klosterruine Arnsburg bei Lich im Kreis Gießen zusammenkommen. Von 13 bis 18 Uhr wird in der Klosterruine die Star Wars-Episode "Das Erwachen der Macht" durch den Besuch von etwa 25 Star Wars-Kostümierten wie auch anderen Figuren aus jenem Imperium, sogenannte Cosplayer, in Szene gesetzt.

Mit dem Eintrittsgeld von 9 Euro pro Person (ab 16 Jahre) erwerben Besucher an diesem Tag das Recht, sich mit allerlei Bösewichten aus dem Imperium ablichten zu lassen. Die Akteure sind Teil des größten Star Wars-Kostümclubs der Welt, der "501st Legion".

Rund ein Dutzend Profi-Fotografen werden in Arnsburg für das Publikum im Einsatz sein, zu erkennen an ihrer besonderen Mütze. Sie werden die Besucher mit deren eigenen Mobiltelefonen oder Kameras fotografieren, somit verbleiben die jeweiligen Motive im persönlichen Besitz und aufwendige Datenschutzerklärungen sind nicht erforderlich. Schuhmacher wünscht sich einen außerordentlichen Publikumsandrang: "Wir hoffen, dass wir überrannt werden", erklärt er das Tagesziel.