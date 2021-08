Gartenzaun im Gebüsch "entsorgt"

Die Polizei sucht Zeugen für die illegale Entsorgung eines Zaunes und fragt, wo vor dem 18. August ein solcher Holzzaun stand, der jetzt nicht mehr da ist. Foto: Polizei

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CÖLBE-SCHÖNSTADT - Cölbe-Schönstadt (red). Nach der Ablagerung mehrerer großer Zaunfelder in einem Feldgebüsch südöstlich von Schönstadt an einem Feldweg, der etwa von der Tankstelle nach Südosten ins Feld führt, ermittelt jetzt der Umweltfachmann der Polizei Marburg. Die Entsorgung fand in der Woche vor Mittwoch, 18. August statt.

Gartenzäune werden sehr häufig mit Holzschutzmitteln hochdruckimprägniert und mit Lasuren oder ähnlichen Mitteln nachbehandelt. Das führt letztlich zu einer notwendigen ordnungsgemäßen Entsorgung eventuell sogar als Sondermüll. Wer, vielleicht in der Hoffnung auf ein Verrotten des Holzes, den Zaun einfach im Feld entsorgt, der muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, denn es besteht der Verdacht der unerlaubten und umweltgefährdenden Abfallentsorgung.

Wer die Ablagerung beobachtet hat und Angaben zum Entsorger machen kann, soll sich an die Polizei Marburg, Telefon 0 64 21-40 60 wenden.