Geflüchteten Gehör verschaffen

MARBURG-BIEDENKOPF - Das 2016 begonnene "Sprecher-Projekt" für Geflüchtete startet nach coronabedingter Zwangspause wieder. In den vergangenen Wochen wurden die ehrenamtlichen Sprecher der Flüchtlingsunterkünfte für ein Jahr gewählt. Nun traten sie ihr Amt im Kreistagssitzungssaal an und konnten sich austauschen.

"Weil ich anderen helfen will", "weil ich diejenigen unterstützen will, die Probleme haben", "weil ich Menschen zusammen bringen will" - das sind manche der Gründe, warum die Sprecher der Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Marburg-Biedenkopf diese Rolle annehmen wollten.

Neuankömmlinge integrieren und Ansprechpartner sein

Organisiert und betreut wird das in dieser Form in Deutschland einmalige "Sprecher Projekt" durch das Büro für Integration und den Fachdienst Teilhabe und Sozialdienst Zuwanderung des Fachbereichs Integration und Arbeit.

Für den Ersten Kreisbeigeordneten Marian Zachow (CDU) ist das Projekt eine Herzensangelegenheit: "In den Jahren nach 2015 haben wir uns darüber geärgert, dass alle immer nur über 'die Flüchtlinge' sprechen, die Menschen, um die es geht, aber selber nicht zu Wort kommen. Das wollten wir ändern. Es ist gut, wenn wir mit den Menschen reden statt über sie", betonte er bei dem Auftakttreffen. Zudem sei die beste Werbung für Demokratie, diese auszuüben.

Die 24 Sprecher sollen für die Bewohner ihrer Unterkunft sprechen, Verantwortung übernehmen, Neuankömmlinge integrieren und Ansprechpartner sein, auch für die Sozialarbeiter. Dazu gibt es auch Fortbildungsangebote.

Beim offiziellen Start im Kreistagssitzungssaal nannten manche der Gewählten ihre Motivation ihres Engagements. Aygün Hüseynova aus Aserbaidschan spricht schon recht gut Deutsch. Deshalb wolle sie die "Menschen unterstützen, die ihre Probleme noch nicht so gut äußern können". Und Majid Sayahpour aus dem Iran will dazu beitragen, dass andere keine Angst haben müssen, wenn sie Probleme haben. Gewählt wurden die Sprecher in Gemeinschaftsunterkünften in Weidenhausen, Gladenbach, Ebsdorf, Rauischholzhausen, Kirchhain, Lahntal und Wetter. Ziel ist eine flächendeckende Struktur von Sprechern im Landkreis.