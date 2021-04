Geldkassetten mit Bargeld gestohlen

Symbolfoto: dpa

MÜNCHHAUSEN-OBERASPHE/ WEHRDA - Münchhausen-Oberasphe/ Wehrda (red). Die Täter bei Einbrüchen in Kitas in der Magdeburger Straße in Wehrda und Am Bürgerhaus in Oberasphe waren anscheinend auf der Suche nach Bargeld. Sie erbeuteten jeweils Geldkassetten mit relativ geringem Bargeldbestand.

Der Einbruch in das Kinderzentrum in Wehrda fand zwischen dem frühen Abend des 1. und dem frühen Morgen am Dienstag, 6. April, statt. Der Einstieg erfolgte durch eine aufgebrochene Seiteneingangstür. Sowohl in der Hausmeisterwerkstatt als auch in mehreren Räumen im Erd- und Obergeschoss öffneten und durchwühlten der oder die Täter das Mobiliar. Nach ersten Sichtungen fehlte daraus allerdings nichts. Die gleichen Täter drangen wohl gewaltsam in ein Nachbargebäude ein. Hier stahlen sie eine schwarze Geldkassette mit Bargeld und entkamen unerkannt. Durch das Aufbrechen mehrerer Türen entstand ein zusätzlicher Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Der Einbruch in die Kita in Oberasphe fand zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 16.30 Uhr am Freitag, 2. April, statt. Auch hier war eine Tür aufgehebelt und das Mobiliar geöffnet und durchsucht worden. Die Beute besteht aus einer Geldkassette mit wenig Inhalt. Der entstandene Sachschaden ist gering. Vermutlich verließen der oder die Täter den Tatort über die Terrasse.

Wie in Wehrda gab es auch in Oberasphe in unmittelbarer Nähe weitere Einbruchsspuren. In Oberasphe befanden sich Hebelspuren an der Eingangstür und einer Seitentür des Dorfgemeinschaftshauses. Hier scheiterte allerdings das Eindringen.

Hinweise an die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.