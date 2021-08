Gelten für Marburg-Biedenkopf ab Montag neue Corona-Regeln?

"Im Hinblick auf die auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf steigende Inzidenz wird eine solche Allgemeinverfügung durch den Kreis im Moment vorbereitet - weitere Informationen hierzu folgen am morgigen Montag", heißt es seitens des Kreises am Sonntagnachmittag. Die neuen Regeln würden vor allem Ungeimpfte betreffen. Symbolfoto: Tom Weller/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat am Wochenende 27 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 11 218.

Derzeit benötigen sieben aktive Fälle eine stationäre Behandlung, drei davon auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 285. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 42,5.

79 956 Menschen haben Zweitimpfung erhalten

Nach der Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 19. August und dem damit verbundenen aktualisierten Eskalationsstufenkonzept der hessischen Landesregierung haben die Landkreise ab einer Inzidenz über 35 die dann geltenden Regeln mit einer Allgemeinverfügung umzusetzen.

"Im Hinblick auf die auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf steigende Inzidenz wird eine solche Allgemeinverfügung durch den Kreis im Moment vorbereitet - weitere Informationen hierzu folgen am morgigen Montag", heißt es seitens des Kreises am Sonntagnachmittag.

Die neuen Regeln würden vor allem Ungeimpfte betreffen: Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen - also Feiern, Fachmessen, Kulturangebote oder sonstige Zusammenkünfte - ist ein negativer Corona-Test notwendig - unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Das Gleiche gilt für private Feiern in öffentlichen oder eigens dafür gemieteten Räumen. Der Restaurantbesuch drinnen ist nur mit Negativtest möglich. Für die Außengastronomie ändert sich nichts. Das gilt nicht für Firmenangehörige in Betriebskantinen. Und wer zum Friseur möchte, muss sich ebenfalls testen lassen und ein Negativergebnis vorweisen. Auch für den Besuch im Hallenbad, im Fitnessstudio oder in der Sporthalle ist ein Negativtest erforderlich, ebenso wie für Kultur- und Freizeiteinrichtungen - all dies sieht zumindest das Eskalationskonzept des Landes beim Überschreiten der 35er-Inzidenz-Marke vor.

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen im Landkreis Marburg-Biedenkopf aktuell 147 aktive Fälle. Die Zahl der Genesenen beträgt 10 786.

Bis einschließlich Samstag, 21. August, wurden insgesamt 173 380 Impfungen durch das Impfzentrum des Landkreises Marburg-Biedenkopf gegen Covid-19 durchgeführt. Davon entfallen 93 424 auf die Erstimpfungen und 79 956 auf Zweitimpfungen.