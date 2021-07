Gesucht: Sie und Ihr liebstes Tier

Sie gehören zu den beliebtesten Haustieren: Mops, Katze, Wellensittich, Meerschweinchen und Zwergkaninchen. Fotos: Stephan Jansen/dpa, mattcuda/Fotolia, Kathrin Weber, Nicole Matthews/dpa, Horst Ossinger/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Kinder, Jugendliche und Erwachsene lieben es, sich in ihrem eigenen Heim Tiere zu halten. Wie viele es tatsächlich sind, hat der Industrieverband Heimtierbedarf 2020 mit einer telefonischen Umfrage in 7000 Haushalten ermitteln lassen.

Das Ergebnis: Im vergangenen Jahr lebten 34,9 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel in deutschen Haushalten. Noch nicht eingerechnet sind Zierfische und Terrarientiere. Insgesamt lebt in fast der Hälfte aller deutschen Haushalte mindestens ein Heimtier (47 Prozent). Wohl auch im Hinterland.

Und wer ist der Deutschen liebstes Tier? Haustier Nummer eins ist mit weitem Abstand die Katze: Knapp 16 Millionen Samtpfoten leben in den Haushalten. An zweiter Stelle folgen mit 10,7 Millionen Vierbeinern die Hunde. Hinzu kommen rund fünf Millionen Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Mäuse.

Fotos In trauter Eintracht schlummern hier die Jagdhündin Flora und das Wildschweinmädchen Putzi auf dem Sofa. Foto: Bernd Weide 2

Ratten und Mäuse haben auch ihre Freunde

Zuletzt noch ein paar Zahlen zu Ziervögeln wie Sittichen, Kanarienvögeln und Kleinpapageien: Die Statistik beziffert ihre Zahl mit rund 3,5 Millionen. Zudem gab es 2020 rund 1,8 Millionen Aquarien sowie 1,3 Millionen Terrarien.

Beachtliche Zahlen - und dabei haben wir manche Tierarten noch gar nicht erwähnt: Menschen halten sich Pferde und Esel, Schafe und Ziegen, Schlangen und Schnecken. Manch einer kann sich auch für Frösche, Spinnen, Stabheuschrecken, weiße Mäuse, Ratten und Tauben erwärmen. Und auch zahme Wildschweine hat's in Hinterländer Häusern schon gegeben.

Unter dem Titel "Ich und mein Tier" wollen wir Ihnen solche Mensch-Tier-Beziehungen in den kommenden Sommerwochen vorstellen. Dazu suchen wir Leserinnen und Leser, die uns etwas von sich und ihrem Tier erzählen. Was macht Ihr Tier so liebenswert, und warum haben Sie sich gerade für diese Tierart entschieden? Welche Eigenarten hat Ihr tierischer Gefährte? Worauf kommt es bei der Pflege der Tiere an, was muss ich beachten? Welchen Aufwand muss ich einkalkulieren? Wer kann sich solch ein Tier anschaffen, und wer sollte es lieben lassen? Sie merken: Es soll auch um Entscheidungshilfen gehen für all jene, die vielleicht damit liebäugeln, sich demnächst ein Tier anzuschaffen.

Kurze E-Mail an die Redaktion