Gewerbepark Salzbödetal plant zweiten Standort

Der Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark Salzbödetal (IGS) muss Abwassergebühren in Höhe von rund 11 300 Euro nachzahlen. Das hat dessen Geschäftsführer Lars Plitt in der jüngsten Verbandsversammlung mitgeteilt.

Demnach sei der Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke Anfangs des Jahres an den Verband herangetreten und habe darauf verwiesen, dass für die versiegelten Straßenflächen im Verbandsgebiet Abwassergebühren fällig werden. Allein für dieses Jahr fielen knapp 7000 Euro an. Da im IGS bisher jedoch keine Niederschlagswassergebühren erhoben wurden, müssen die Wasserwerke auch für den noch unverjährten Zeitraum von 2017 bis 2021 nachfordern. Dabei kommt die Summe von 11922,48 Euro zusammen. "Diese Nachzahlung wurde in Absprache mit dem ZMA zunächst gestundet und wird in den Haushaltsjahren der Folgejahre in Raten ausgeglichen", teilte Plitt mit. Für das laufende Haushaltsjahr sind die Gebühren dagegen in voller Höhe entrichtet worden.