Goldschmuck übergeben: Betrüger schlagen in Marburg zu

MARBURG-BIEDENKOPF - Erneut haben Betrüger im Landkreis Marburg Biedenkopf am Telefon ihr Unwesen getrieben - und schafften es in einem Fall, Beute zu machen. Das teilte die Polizei mit. Demnach nutzten sie eine Kombination aus "Schockanruf" und "Falscher Polizeibeamter". Eine Seniorin aus Marburg übergab Goldschmuck in fünfstelligem Wert, ein weiterer Betrugsversuch scheiterte letztlich an glücklichen Umständen sowie einem aufmerksamen Taxi-Fahrer.

Die Anrufe in den beiden geschilderten Fällen waren laut Polizeiangaben beide gleich aufgebaut. Zunächst meldete sich eine weinende Frau, in diesen Fällen als vermeintliche Tochter oder Schwiegertochter. Dann übernahm ein angeblicher Polizist und informierte die Opfer über die Verwicklung der Angehörigen in einen tödlichen Unfall. Die Gespräche endeten mit der Forderung einer Kaution, um die bevorstehende Haft zu verhindern.

Bei einer 86 Jahre alte Marburgerin hatten die Betrüger Erfolg. Als sie merkten, dass die Seniorin bereit war, zu helfen, ließen sie sie nicht locker und hielten sie insgesamt über zwei Stunden bis zur Übergabe am Telefon. Da die Dame nach eigenen Angaben kein Bargeld im Haus hatte und keine Möglichkeit besaß, die Bank aufzusuchen, bot sie den Schmuck zur Bezahlung an, worauf sich die Betrüger einließen.

88-Jähriger wollte 30 000 Euro abheben

Im zweiten Fall bewahrten glückliche Umstände und ein umsichtiger Taxifahrer einen 88 Jahre alten Mann vor dem Verlust von 30 000 Euro. Der Mann war bereit zu bezahlen, und die Betrüger schickten ihm ein Taxi für den Weg zur Bank. Da die Bank geschlossen war, setzte der Taxifahrer den Senioren wieder zu Hause ab. Als dieser ihn anwies zu warten, um ihn später erneut zur Bank zu fahren, schöpfte der Taxifahrer Verdacht, rief die Polizei und verhinderte so einen weiteren Erfolg der Betrüger.