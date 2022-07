Großer Flächenbrand am Burgwald in Cölbe-Schönstadt

Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf sind am Dienstagabend bei einem Flächenbrand in Cölbe-Schönstadt im Einsatz. Foto: Schienbein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CÖLBE-SCHÖNSTADT - Mit einem Aufgebot von bis zu 200 Einsatzkräften aus dem gesamten Landkreis Marburg-Biedenkopf ist die Feuerwehr am Dienstagabend in Cölbe-Schönstadt im Einsatz - genauer nahe der Straße "Talgrund". Zunächst habe es am frühen Abend auf einem Feld gebrannt, das Feuer habe sich dann aber in Windeseile in ein Waldgebiet (Burgwald) ausgebreitet, wie Stephan Schienbein, Sprecher des Landkreises und Kreisbrandmeister, mitteilte. Unterstützt wurden die Feuerwehrkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW).

Lesen Sie auch: Es ist öfter heiß: Zahl der Hitzetage in Mittelhessen steigt

Das Feuer war zunächst auch in den späten Abendstunden noch nicht unter Kontrolle. Auf einer Fläche so groß wie zehn Fußballfelder versuchte man, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, um dann mit den eigentlichen Löscharbeiten beginnen zu können. Unter anderem mit einer Drohne hatte man sich, so Schienbein weiter, stets einen aktuellen Überblick über die Lage verschafft.

Verknüpfte Artikel

Ursprünglich hatte man, so Schienbein, zwei Polizeihubschrauber mit Wassertanks angefordert, welche die Einsatzkräfte am Boden beim Löschen unterstützen sollten. Doch diese Unterstützung konnte, wie es weiter von vor Ort hieß, wegen eines Defekts in einem Fall sowie aufgrund der Uhrzeit nicht geleistet werden.