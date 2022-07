Hachborn, Langenstein und Argenstein siegen

Das sind die besten Teams des Kreisentscheids der Jugendfeuerwehren. Foto: Stephan Schuld

EBSDORFERGRUND-LEIDENHOFEN - Die Sieger im Kreisentscheid des Bundeswettbewerbs der Jugendfeuerwehren kommen aus Hachborn, Langenstein und Argenstein.

Nach zwei Jahren Pause traten sie auf dem Sportplatz in Leidenhofen zum Vergleich an. 17 Mannschaften zeigten in drei Wertungen ihr Können. Bei den Mädchen-Mannschaften sicherte sich die Jugendfeuerwehr aus Hachborn den Kreismeister-Titel, während in der allgemeinen Gruppenwertung die Jugendfeuerwehr aus Langenstein die Wertung anführte. In der Staffelwertung verteidigte die Jugendfeuerwehr aus Argenstein ihren Titel als Kreismeister. Als zweitplatzierte Mannschaft in der Staffelwertung komplettiert die Gruppe aus Langenstein die Teilnehmer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf für den Landesentscheid in Bad Hersfeld.

Florian-Medaille für

Hans Jürgen Hettche

Während der Siegerehrung wurde zudem Hans Jürgen Hettche aus Weimar für seine langjährige Unterstützung der Jugendarbeit, unter anderem als Wertungsrichter auf Kreis- und Landesebene, mit der Florian-Medaille der Hessischen Jugendfeuerwehr in Silber ausgezeichnet.

Im Anschluss an den offiziellen Teil nutzten viele der Teilnehmer die Gelegenheit zu einer Abkühlung im Leidenhofener Feuerlöschteich.