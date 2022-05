Hagel, umgestürzte Bäume: Unwetter in Mittelhessen

Während des Unwetters am Donnerstagabend stürzten unter anderem bei Löhnberg im Landkreis Limburg-Weilburg Bäume auf die Straße. Foto: Beuster

MITTELHESSEN - Wie in anderen Teilen Deutschlands, ist es am frühen Donnerstagabend auch in Hessen zu Unwettern gekommen. Vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen hatte am Vormittag bereits der Deutsche Wetterdienst in Offenbach gewarnt. Teils werde es auch Hagel geben. In der Nacht zum Freitag werden die Gewitter der Vorhersage der Meteorologen zufolge vorübergehend nachlassen. In den frühen Morgenstunden können dann aber erneut einzelne Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel Hessen erreichen.

Wie ist die Lage in Mittelhessen?

Limburg-Weilburg

Auf der Bundesstraße 49 kam es wegen umgestürzter Bäume auf der Fahrbahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, bei Löhnberg musste die B 49 zwischen Limburg und Wetzlar sogar voll gesperrt werden. Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind im Einsatz.

Einsatz auf der B49 bei Löhnberg. (Foto: Stefan Gombert)

Stau und Einsatz auf der B49 bei Löhnberg. (Foto: Mika Beuster)

Umgestürzte Bäume auf der Straße bei Löhnberg im Landkreis Limburg-Weilburg. (Foto: Mika Beuster)

Lahn-Dill-Kreis

Rettungskräfte rückten auch im Lahn-Dill-Kreis aus. So fiel etwa in Dillenburg und in Eibelshausen teils sehr viel Hagel.

In Dillenburg (links) und Eibelshausen im Lahn-Dill-Kreis fiel am Donnerstagabend auch Hagel. (Fotos: Linker/Roskosz)

Aufräumarbeiten in Dillenburg-Eibach nach dem Unwetter am Donnerstagabend. (Foto: VRM Wetzlar)

Aufräumarbeiten in Dillenburg-Eibach nach dem Unwetter am Donnerstagabend. (Foto: VRM Wetzlar)

Auf den Social-Media-Kanälen von mittelhessen.de wurde auch berichtet, dass die ersten Unwetter am Donnerstagabend schnell durchgezogen seien. "10 Minuten, fertig ... in Driedorf", schrieb etwa eine Userin. Nahezu zeitgleich schrieb eine andere Userin aus dem Lahn-Dill-Kreis: "Hier ist es gerade fertig in Hohenahr. Jetzt ist es richtig schwül." Aus Leun berichtete ein User: "War halb so wild hier."

Unwetterwolken in Mittelhessen. (Foto: Malte Glotz )

Marburg-Biedenkopf

Dunkle Gewitterwolken zogen auch über den Landkreis Marburg-Biedenkopf, wie etwa in Dautphetal:

Dunkle Wolken über Dautphetal. (Foto: Sattler)

Warnung vor Unwettern am Freitag

Deutschland steht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit großer Wahrscheinlichkeit am Freitag ein "extremes Unwetter" mit Gewitter, Hagel und Sturm bevor. Nach Einschätzung eines Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe (Stufe 4) ausgerufen werden. "Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex langzieht, massive Schäden", sagte der DWD-Wetterforscher am Donnerstag in Offenbach.

Wahrscheinlich bilden sich demnach auch sogenannte Superzellen - sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Auch für Tornados und heftige Orkanböen mit Windstärke 12 gebe es "ideale Bedingungen". Hinzu kämen Hagel und teils extremer Starkregen. Dabei könnten innerhalb weniger Stunden bis zu 80 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen. Hagelkörner könnten die Größe von Tischtennisbällen erreichen.

Von dem Unwetter ist am Freitag laut DWD vor allem ein gedachter Streifen von Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg und Vorpommern betroffen. Wo genau sich die Gewitter entladen, kann den Angaben zufolge allerdings erst wenige Stunden vorher sicher gesagt werden, bei Tornados liege die Vorhersage-Spanne sogar im Minutenbereich.

Bei einer amtlichen Warnung der Stufe 4 kann es laut Definition für Menschen lebensgefährlich werden. "Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig, und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der Wettersituation", riet der DWD. Zudem solle man sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten und auf jeden Fall möglichen Anweisungen der Behörden folgen.