Harald Welzer über die "Kultur des Aufhörens"

Professor Harald Welzer spricht beim Klima-Dialog über nachhaltige Lebensstile und die Kultur des Aufhörens. Foto: Jens Steingässer

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Kreis lädt für Freitag, 24. Juni, um 16 Uhr, zum nächsten Klima-Dialog ein. Professor Harald Welzer spricht online über "Nachhaltige Lebensstile - über die Kultur des Aufhörens". Der Soziologe, Sozialpsychologe, Autor und Publizist ist einer der bekanntesten deutschen Vordenker. Er lehrt Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg sowie Sozialpsychologie an der Universität Sankt Gallen. In seinem Vortrag nimmt er Stellung zu unserer Kultur, die kein Konzept vom Aufhören biete und damit viele Möglichkeiten verbaue, das Leben durch Weglassen und Verzicht zu verbessern. Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenlos. Im Anschluss haben die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen zu stellen. Interessierte können sich auf www.

klimaschutz.marburg-

biedenkopf.de anmelden. Dort gibt es auch Infos zu weiteren Klima-Dialogen in diesem Jahr. Eine Anmeldung ist auch per E-Mail an

klima-dialog

@marburg-biedenkopf.de möglich.

Weitere Klima-Dialoge, jeweils freitags von 16 bis 17.30 Uhr, online, Teilnahme kostenlos:

W "Bürgerenergie, Akzeptanz und Beteiligungsmodelle" am 16. September mit Viola Theesfeld (Bündnis Bürgerenergie)

W "Klimawandel ? Was erwartet uns, was ist zu tun?" am 21. Oktober mit Guido Halbig (Deutscher Wetterdienst, Leiter Niederlassung Essen)

W "Nachhaltigkeit ? Chancen nutzen" am 18. November mit Sebastian Finck (Sparkasse Marburg-Biedenkopf)