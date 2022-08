Heimat erfahren: Von Dautphetal zum Lahn-Beach in Marburg

Auf der Wehrshäuser Höhe kann man sich von den teils knackigen Anstiegen auf einem Waldsofa mit Blick auf die Südstadt und Cappel erholen. Foto: Sascha Valentin

DAUTPHETAL-FRIEDENSDORF - Um Eis in einem Liegestuhl am Sandstrand bei chilliger Musik zu genießen, genügt eine Radtour an den Lahn-Beach in Marburg. Allerdings: Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Der anstrengendste Teil der 55 Kilometer langen Tour steht gleich zu Beginn an.

Vom Bahnhof in Friedensdorf geht es auf dem Lahnradweg Richtung Buchenau. Hinter der Schmelzmühle biegen wir jedoch nicht links ab, sondern fahren geradeaus weiter, queren die Kreisstraße 25 nach Allendorf und folgen der leicht rechts versetzten Wegführung bis zur Kreisstraße 75 nach Damshausen. Hier gilt es, eine Entscheidung zu treffen: Zur Wahl stehen entweder, etwas mehr als einen Kilometer auf der Kreisstraße bis zum Wanderparkplatz auf der Damshäuser Höhe zu fahren, oder den Schotterweg parallel zur Straße zu nehmen und dann dem asphaltierten Weg unter der Schutzhütte in den Wald zu folgen.

TOURINFOS Tourprofil: mittelschwer Höhenunterschied: 720 Meter bergauf und bergab Länge: 55,2 Kilometer Dauer: 4,5 bis 5 Stunden

Panoramablick auf das Lahntal nach 150 Höhenmetern

Die zweite Variante ist die sicherere, aber auch anstrengendere - denn hier müssen auf den nächsten vier Kilometern rund 150 Höhenmeter überwunden werden. Dafür wird man an der Schutzhütte mit einem Panoramablick auf das Lahntal belohnt, fährt am Schlinketeich vorbei und bleibt links auf dem asphaltierten Weg bis zum "Drusch" mit einer langen Bank und Tisch auf der linken Seite. Von dort geht es geradeaus immer weiter bis "Auf dem Sohl". Die Strecke verläuft nun lange Zeit identisch mit dem Lahn-Dill-Bergland-Pfad, sodass man dessen Beschilderung nach Marburg problemlos folgen kann. Nur ab dem Parkplatz an der Damshäuser Höhe bleiben wir auf dem Schotterweg, statt dem rechts abzweigenden Waldweg zu folgen, und orientieren uns weiter an der Beschilderung nach Marburg.

Bei Kilometer 9,7 lädt ein Waldsofa mit Blick auf Damshausen zu einer Rast ein. Von dort sind es 500 Meter bis zu einer Weggabelung. Der eigentliche Weg führt weiter geradeaus. Wer jedoch noch nicht genug Höhenmeter gesammelt hat, kann von hier aus dem rückwärtig verlaufenden Weg folgen, der nach rund 1,5 Kilometern am Fuß des Rimbergturms endet, der einen wunderbaren Blick über das Lahntal und bis zum Ziel in Marburg gewährt.

Knappe drei Kilometer nach dem Start am Bahnhof in Friedensdorf bietet sich von der Schutzhütte aus ein toller Ausblick über das Lahntal. (Foto: Sascha Valentin)

Ansonsten kreuzt die Weiterfahrt bei 10,6 Kilometern den Verbindungsweg zwischen Damshausen und Caldern und taucht leicht rechts versetzt auf der anderen Seite wieder in den Wald ein. Bei der ersten Kreuzung halten wir uns rechts und bei der zweiten nehmen wir den zweiten rechten Weg. Ab dort geht es immer geradeaus, wobei bei 13,3 Kilometern die Kreisstraße zwischen Dilschhausen und Caldern überquert wird. Anschließend knickt der Weg nach 400 Metern vor einer Lichtung nach links ab und führt abwärts bis zu einem Bachlauf, auf dessen linker Seite die Fahrt auf geschottertem Untergrund fortgesetzt. Rund zwei Kilometer geht es geradeaus, bevor Elnhausen ins Blickfeld gerät. Bevor der Ort erreicht wird, biegen wir jedoch links nach Dagobertshausen ab und fahren hinter der Reitsportanlage in den Ort ein. Auf der Straße, die nach Wehrshausen führt, zweigt links ein Weg zum Friedhof ab.

Auf diesem setzen wir den Weg durch den Pfaffenwald fort, was allerdings ein letztes Mal mit einiger Anstrengung verbunden ist. Denn die Steigung auf den folgenden 600 Metern beträgt teilweise stolze 17 Prozent. Anschließend geht es am Waldrand bis nach Wehrshausen und durch den Ort bis auf die Wehrshäuser Höhe.

Zurück geht es auf dem Lahnradweg

Dort beginnt bei Kilometer 21 der entspannte Teil der Tour. Nach knapp 200 Metern knapp man sich von den knackigen Anstiegen bis hierher auf einem Waldsofa mit Blick über Süd-Marburg und Cappel erholen, bevor es vorbei am Zentralfriedhof und an der Flanke des Dammelsbergs bis zum Schloss geht. Hier einen Weg hinunter in die Stadt vorzugeben, ist müßig und sollte nach den eigenen Vorlieben gewählt werden. So kann man wahlweise die Oberstadt durchfahren oder direkt in die Ketzerbach hinunterfahren.

Dafür haben sich die Mühen gelohnt: Am Lahn Beach kann man direkt am Flussufer in Liegestühlen und bei gechillter Musik ein Eis genießen. (Foto: Sascha Valentin)

Ziel ist der Bahnhof, beziehungsweise das 300 Meter davor gelegene Eis-Café Aroma in der Anneliese-Pohl-Allee, wo man sich mit der passenden Belohnung für die bisher geleisteten 28 Kilometer eindecken und diese am Lahn Beach genießen kann. Von dort geht es weitgehend eben und ohne große Höhenunterschiede auf dem ausgeschilderten Lahnradweg Richtung Biedenkopf wieder zurück bis zum Bahnhof nach Friedensdorf.

