Herabstürzende Äste gefährden Fußgänger

Michael Gerst, Landesbetriebsleiter von Hessen Forst, warnt nach den jüngsten Stürmen vor Gefahren für Fußgänger durch herabstürzende Äste und umfallende Bäume.

WETZLAR/DILLENBURG/WEILBURG/BIEDENKOPF - Die ersten Herbststürme haben in Deutschland einen noch nicht bezifferbaren Schaden angerichtet. Das gilt auch für den Wald in Hessen. "Noch ist keine genaue Bilanz nach dem Sturm der vergangenen Tage möglich. Doch jeder umfallende Baum und abbrechende Aste birgt eine Gefahr für Leib und Leben sowie Hab und Gut", sagt Michael Gerst, Landesbetriebsleiter von Hessen Forst. "Bitte gehen Sie während und nach einem Sturm nicht in den Wald und respektieren sie stets die Absperrungen, die wir zu Ihrer Sicherheit und der unserer Mitarbeiter errichten", appelliert er an Spaziergänger.

Die aktuellen Schäden im Wald seien auch Teil der Klimakrise. Besonders alte Bäume, die tief verwurzelt sind, litten unter der Trockenheit. Um die Sicherheit entlang der Wege zu gewährleisten, werden die geschwächten Bäume gefällt.

"Dass das auf den ersten Blick nicht immer für alle nachvollziehbar ist, ist uns bewusst", sagt Gerst, "aber als Forstleute haben wir einen geschulten Blick auf unsere Bäume, mit denen wir verantwortungsbewusst und niemals leichtfertig umgehen."

"Dürre, Starkregen und Sturm setzen dem Wald immer mehr zu und in den vergangenen Jahren sind viele Freiflächen entstanden. Indem wir die Wiederbewaldung vorantreiben, geben wir dem Wald einen Vorsprung und unterstützen ihn dabei, das Klima zu retten", ergänzt Gerst.