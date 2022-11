Hessen fördert ländlichen Raum mit 105 Millionen Euro

Blick von Greifenstein aus ins Lahn-Dill-Bergland: Die Region ist wie Lahn-Dill-Wetzlar und weitere Regionen in Mittelhessen auch ab 1. Januar 2023 wieder Leader-Region. (© Katrin Weber)

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN/MARBURG/ELTVILLE - Wetzlar/Dillenburg/Gießen/Marburg/Eltville (red). Wenn am 1. Januar 2023 EU-weit eine neue Förderperiode beginnt, werden auch 24 hessische Regionen von den Leader-Mitteln für die ländliche Entwicklung profitieren. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), die für die Entwicklung der ländlichen Räume in Hessen zuständig ist, hat im Kloster Eberbach in Eltville die Urkunden an Vertreter der 24 Regionen überreicht, die bis Ende 2027 gefördert werden. Insgesamt ist ein Budget in Höhe von rund 105 Millionen Euro eingeplant. In der vergangenen Förderperiode waren es 90 Millionen Euro.

"Wir konnten alle eingegangenen Bewerbungen berücksichtigen. Damit werden ab 2023 knapp 2,5 Millionen Menschen in mehr als 320 Kommunen innerhalb einer Förderregion leben und von der Förderung profitieren", freute sich die Ministerin.

Dabei sind auch wieder die Regionen Lahn-Dill-Wetzlar, das Lahn-Dill-Bergland, das Marburger Land, Gießener Land, Limburg-Weilburg, Vogelsberg und Burgwald-Ederbergland.

Grundlage der Leader-Förderung sind Entwicklungsstrategien für die Region, die gemeinsam mit Vertretern aus Bevölkerung, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden erarbeitet wurden. "Alle Strategien wurden vor Ort entwickelt und sind somit hervorragend geeignet, die Regionen in den nächsten Jahren weiter zu stärken und noch lebenswerter zu machen", sagte Hinz. Wichtige Themenfelder seien beispielsweise moderne Wohnmöglichkeiten für alle Generationen, Einkaufsmöglichkeiten, Treffpunkte, Steigerung der Wirtschaftskraft, kulturelle Vielfalt und Freizeitangebote, soziale Angebote und technische Infrastruktur.

LEADER Leader (englischsprachiges Akronym von französisch Liaison entre actions de développement de l'économie rurale, "Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft") ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen Europas auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen. Quelle: Wikipedia

Auch in der vergangenen Förderperiode waren 24 Regionen dabei. Die Regionen Hessenspitze und Kasseler Bergland sind zur Region Kassel Land zusammengewachsen. Die Region Hoher Taunus ist neu dazugekommen.

Vom Dorfladen bis

hin zur E-Tankstelle

In der vergangenen Förderperiode seien 1700 Projekte umgesetzt worden. Darunter ein Dorfladen in Grebenstein bei Kassel, eine Schäferwagenherberge in Hungen-Nonnenroth, Region Gießener Land oder eine E-Tankstelle in Grasellenbach im Odenwald, am Dorftreff Wahlen.

Unterstützung bei der Prüfung und Bewertung der eingereichten Strategien erhielt das Umweltministerium von einem eigens eingerichteten Fachausschuss, der sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Organisationen zusammensetzt, darunter unter anderem der Städte- und Gemeindebund, berufsständische Vertretungen der Landwirtschaft, die IHK und der Landfrauenverband.