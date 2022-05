Hessisches Landestheater Marburg stellt Programm 2022/23 vor

Das Hessische Landestheaters Marburg (HLTM) stellt im Theater am Schwanhof das Programm der kommenden Spielzeit vor. Foto: Larissa Sabbagh

MARBURG - Die Intendantinnen des Hessischen Landestheaters Marburg (HLTM), Eva Lange und Carola Unser, haben gemeinsam mit den Dramaturginnen Lena Carle, Christin Ihle, Petra Thöring und der "Botschafterin für Kollaboration und Unsinniges", Romy Lehmann, im Theater am Schwanhof in Marburg das Programm der kommenden Spielzeit vorgestellt.

Unter dem Motto "Konstruktion Hoffen" bringt das HLTM 15 Premieren, davon drei Uraufführungen auf die Bühne - unter anderem "Wonderwomb", das Gewinnerstück des Kleist-Förderpreises für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Zuschauer dürfen sich außerdem auf Specials wie "Ta-Nia" und "Live im Studio" mit Matti Traußneck freuen.

Gemeinsame Sachen mit den Unis in Graz und Frankfurt

"Directors in Tya" ist ein internationales Regieseminar für Kinder- und Jugendtheater im Sommer 2023. Darüber hinaus verbünden sich die Marburger neben der Kunstuniversität Graz mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Das HLTM begrüßt zur Spielzeit 2022/2023 vier Studierende als "Schaupielstudio Marburg". Eröffnet wird die Spielzeit am Freitag, 16. September, mit dem Liederabend "Songs of Peace und Hope/UA". Eine Schauspiel-Performance für alle Menschen ab drei Jahren trägt den Titel "Hopp!".

Hinzu kommen das Klassenzimmerstück "Ich liebe dich", Gegenwartsdramatik mit "Der Herzerlfresser" und die deutsche Erstaufführung von "Tragödienbastard" sowie der Klassiker "Der gute Mensch von Sezuan" und das Familienstück "Momo".

Die Schrecken des Krieges

und viel schwarzer Humor

Für alle Freunde von schwarzem Humor und des Absurd-Morbiden bringt das Theater außerdem die Junk-Oper "Struwwelpeter" auf die Bühne, wohingegen sich "Draußen vor der Tür" mit den Folgen und Schrecken von Krieg beschäftigt.

Außerdem feiern Premiere: "Warum das Kind in der Polenta kocht" und "Die Welt im Rücken". Weitere Highlights sind "Let's play Monkey Island", "Das Stück zur Zeit" und "Alice im Wunderland" im Sommer 2023 auf der Schlossparkbühne. Nicht fehlen wird schließlich die Kinder- und Jugendtheaterwoche "Kuss".

"Es ist an der Zeit, dieser Welt mit der Wirkkraft des Theaters etwas zuzutrauen. Uns neu zusammenzusetzen und Pläne für die Zukunft zu entwickeln, die ein nachhaltiges Miteinander ermöglichen", heißt es seitens der Intendantinnen im Vorwort zum Programm.