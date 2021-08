Hilfe für den Balanceakt

In der Beratung können drinnen wie draußen alle möglichen Fragen und Probleme besprochen werden. Hier sind Rosa Fink und Yavuz Evdem im Gespräch. Foto: Stefanie Ingwersen, Stadt Marburg

MARBURG-BIEDENKOPF - Nicht immer läuft es geradlinig am Übergang von Schule in einen Beruf. Jeder Weg an diesem Übergang bringt Herausforderungen mit sich, vor allem auch wenn die Sprache eine Barriere darstellt. Die Jugendberufshilfe von Stadt und Landkreis steht jungen Menschen zwischen zwölf und 26 Jahren bei diesem Übergang zur Seite.

"Der Übergang Schule-Beruf ist ein Balanceakt zwischen dem Finden subjektiver Freiheit und sozialer Zugehörigkeit sowie der Übernahme von Verantwortung für sich und als Mitglied der Gesellschaft.", sagt Marburgs Stadträtin Kirsten Dinnebier. Aufgabe der Jugendhilfe sei es, diejenigen Jugendlichen dabei zu unterstützen, die auf wenig familiäre Unterstützung zurückgreifen können.

"Eine optimale Vernetzung der Akteure auf dem Ausbildungsmarkt ist uns ein großes Anliegen", sagt Landrätin Kirsten Fründt (SPD). Neben dieser Vernetzung sei auch die Sprache ein Schlüssel zum Erfolg bei der Unterstützung junger Menschen.

JUGENDBERUFSHILFE Jugendberufshilfe der Universitätsstadt Marburg, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, Koordination: Friedrichstraße 36, Telefon 0 64 21-2 01 11 13, Beratung: Raiffeisenstraße 6, Telefon: 0 64 21-4 05 72 34 oder -71 73, E-Mail: jugendberufshilfe@marburg-stadt.de Jugendberufshilfe des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Fachbereich Familie, Jugend und Soziales, Fachdienst Jugendförderung, Fachdienstleitung Nancy Bartholomes, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg, Telefon: 0 64 21-4 05 13 13, Beratungsstandorte: Marburg, Biedenkopf und Stadtallendorf, Telefon: 0 64 21- 4 05 71 70, 0 64 61-79 31 64 und 0 64 28-4 47 21 26, E-Mail: jbh@marburg-biedenkopf.de

Die Kollegen der Beratungsstelle sind je nach Wohnort der jungen Menschen direkt für die Anliegen und Fragen der Ratsuchenden da. "Mit viel Kreativität schauen wir dann gemeinsam, was bei der Klärung der Frage und der Suche nach Orientierung helfen kann. Dies kann auch bei einem Gang zu einem potenziellen Arbeitgeber passieren - oder bei einem Spaziergang", berichtet Rosa Fink, pädagogische Fachkraft und Begleiterin. Sie ist eine von fünf Fachkräften der beiden Jugendberufshilfen.

Dass die Sprache eine der schwierigsten Barrieren ist, berichten viele Jugendliche. "Ich war immer gut in Mathematik. Aber hier ist es schwierig, zu zeigen, was ich kann, da alle Fächer auf Deutsch unterrichtet werden und die Noten immer am Verständnis der Sprache hängen", berichtet Habib Ali Syed. "Auch wenn ich alle Rechenwege kenne, muss ich erst einmal die Aufgabe verstehen, damit ich weiß, was ich ausrechnen soll. Die Sprache zu lernen war daher am Anfang das Wichtigste für mich", ergänzt der 18-Jährige.

Sprache ist die

schwierigste Barriere

Weitere Ratsuchende brauchen eher Hilfe bei Bewerbungen. Yavuz Evdem hat ebenfalls einen qualifizierenden Realschulabschluss erreicht und schließt demnächst das Fachabitur an. Er möchte soziale Arbeit studieren. "Frau Fink hat mir dabei geholfen, einen Job zu finden. Außerdem hat sie mich in der Kommunikation mit meiner Familie unterstützt, wenn es um meine berufliche Zukunft ging", erinnert sich der 18-Jährige.

"Der Fokus liegt auf dem Tempo der Jugendlichen", sagt die Pädagogin Katja Schirmbeck. Es sei wichtig, dass die jungen Menschen die nötigen Schritte aus eigener Kraft gehen. Denn die Erfahrung habe gezeigt, dass Lösungen, die nicht von den Jugendlichen selbst entwickelt wurden, auf lange Sicht oft nicht erfolgversprechend sind.

"Eine besondere Herausforderung ist es, eine gute Balance zwischen der Funktion als Helfer und der Hilfe zur Selbsthilfe zu finden. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sollen wissen, dass sie bei uns ein Netz haben, dass sie auffängt und ihnen hilft", erläutert Nancy Bartholomes, Fachdienstleiterin der Jugendförderung des Kreises. "Auf der anderen Seite sollen sie mit der Zeit lernen, dass sie selbstständiger werden und uns mit der Zeit nicht mehr brauchen." Nur so könne die Hilfe nachhaltig wirken.