Hinterlandhalle wird Impfpunkt

In einem Teil der Hinterlandhalle in Dautphetal richtet der Kreis ab Dezember einen Impfpunkt ein. Archivfoto: Sascha Valentin

MARBURG-BIEDENKOPF - Ab dem 1. Dezember erweitert der Landkreis sein Impfangebot: In Marburg werden Teile der Sporthalle am Georg-Gaßmann-Stadion als Impfpunkt eingerichtet. Einige Tage später werden Räume in der Hinterlandhalle in Dautphetal genutzt. In Stadtallendorf wird der Impfpunkt in der Mehrzweckhalle hinter der Stadthalle entstehen. Das teilte der Kreis mit.

Soweit die Hallen für den Schul- und Vereinssport genutzt werden, geht der Kreis derzeit nicht davon aus, dass es durch die Einrichtung der Impfpunkte zu Beeinträchtigungen kommen wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Terminvergabe ist

nicht vorgesehen

Am Standort Marburg soll nach derzeitigem Stand der Planungen an sieben Tage pro Woche geimpft werden. Für Dautphetal sind zunächst Impftermine an drei Tagen pro Woche und in Stadtallendorf zunächst an vier Tagen pro Woche vorgesehen. Die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest. Bei den Impfpunkten handele es sich um ein dezentrales öffentliches Angebot. Eine Terminvergabe finde nicht statt, eine Anmeldung werde nicht erforderlich sein.

Parallel dazu führt der Landkreis mit seinem Gesundheitsamt die bereits bestehenden Impfangebote mit den mobilen Teams und dem Impfbus weiter fort.

Nach einer aktuellen Vorgabe des Landes sollen ab Anfang Dezember im Landkreis Marburg-Biedenkopf rund 6100 Menschen pro Woche geimpft werden.

Am Dienstag meldete das Kreis-Gesundheitsamt 64 neue Corona-Fälle. Unverändert gegenüber dem Vortag war die Lage in den heimischen Krankenhäusern: 21 Personen wurden stationär im Krankenhaus behandelt, davon sechs Personen auf einer Intensivstation. Am Dienstag waren 581 aktive Fälle (Vortag: 576) bekannt. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf lagt bei 119,6 (-24,8).