Im Kreis Marburg-Biedenkopf gibt es 18 neue Jugendleiter

MARBURG-BIEDENKOPF - Im Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt es 18 neue Jugendleiter. Der Fachbereich Familie, Jugend und Soziales des Kreises sowie die Jugendpflege der Stadt Rauschenberg und die Jugendförderung der Stadt Kirchhain hatten eine entsprechende Schulung angeboten.

Die Teilnehmer haben an drei Wochenenden in 40 Unterrichtsstunden Themen behandelt wie beispielsweise rechtliche Grundlagen und Kinderschutz. Zudem gab es praktische Einheiten, in denen Programmabläufe geplant oder Kooperationsübungen ausprobiert wurden. "Das Interesse an der Schulung ist in diesem Jahr wieder gestiegen. Es freut uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder unsere Ausbildung in der gewohnten Qualität anbieten konnten. Die Juleica-Schulung unterstützt Interessierte bei ihrem Einstieg in das Ehrenamt", berichtet Uwe Pöpp-ler, Leiter des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales. Er erklärt: "Nach der Pandemie ist der Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeitenden wieder stark gestiegen. Mit diesem Angebot wollen wir das Interesse für die Kinder- und Jugendarbeit fördern und dazu beitragen, dass auch zukünftig genügend Unterstützerinnen und Unterstützer für die vielfältigen Angebote im Landkreis vorhanden sind."

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf bietet in jedem Jahr die Juleica-Schulung an.

Weitere Informationen gibt Kathrin Bednarz unter Telefon 0 64 21-4 05 16 83.