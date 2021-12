Impfung für Kinder nur mit Termin

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf starten am Montag, 20. Dezember, Impfaktionen für Kinder ab fünf Jahren. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Der Landkreis Marburg-Biedenkopf startet ab kommender Woche ein Angebot zur Kinderimpfung. Geimpft werden insbesondere Kinder von fünf bis elf Jahren, die einer besonderen Risikogruppe angehören oder die Kontakt zu anderen mit einem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben. Auch alle anderen Kinder können auf Wunsch der Eltern und nach einer ärztlichen Beratung geimpft werden.

Geimpft wird am Montag und Dienstag, 20. und 21. Dezember, in Marburg im Impfpunkt Mitte (Sporthalle der Kaufmännischen Schulen Marburg), von 12 bis 18 Uhr im unteren Foyer. Parallel zum Kinderimpfen besteht an diesem Tag im oberen Foyer das Impfangebot für alle ab zwölf Jahren.

Am Mittwoch, 22. Dezember, werden Kinderimpfungen von 12 bis 18 Uhr in Dautphe im Impfpunkt West (Hinterlandhalle) angeboten.

Am Donnerstag, 23. Dezember, werden die Kinderimpfungen von 12 bis 18 Uhr in Stadtallendorf im Impfpunkt Ost (Am Bärenbach) ermöglicht.

Für alle Termine ist zwingend eine Terminvereinbarung notwendig. Gebucht werden können Termine ab sofort über www.marburg-biedenkopf.de /impfangebote. Voraussetzung für die Impfung ist die schriftliche Einwilligung der Personensorgeberechtigten. Der Impfpass und die Versichertenkarte müssen mitgebracht werden.

Gemäß Ständiger Impfkommission (Stiko) wird die Impfung für Kinder mit besonderen Risikofaktoren empfohlen. Zu diesen Faktoren zählen insbesondere erhebliches Übergewicht, angeborene oder erworbene Immunschwächen, Herzfehler oder Lungenerkrankungen mit erheblich eingeschränkter Lungenfunktion, schweres oder unkontrolliertes Asthma, chronische Nierenerkrankungen, chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen, schwerer Diabetes, schwere Herzinsuffizienz und schwere pulmonale Hypertonie, Trisomie 21 sowie Tumorerkrankungen und maligne hämatologische Erkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung fünf- bis elfjährigen Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft werden können oder bei denen der begründete Verdacht besteht, dass die Impfung nicht zu einem ausreichenden Schutz führt.

Auf Wunsch der Eltern und individueller Risikoakzeptanz nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch gibt es die Impfung auch für alle anderen Kinder.