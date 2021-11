In 21 Tagen fast 6,5 Mal um die Welt

Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (vorne, v.r.) und Marburgs Stadträtin Kirsten Dinnebier zeichnen die erfolgreichen Teilnehmer des "Stadtradelns" aus. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Wer viel fährt, bekommt viele Punkte - wer jetzt an die sogenannte Verkehrssünderdatei in Flensburg denkt, liegt falsch. Punkte sammeln konnten Radfahrer nämlich auch bei der Kampagne "Stadtradeln". Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte vom 30. August bis zum 19. September am Stadtradeln teilgenommen. Dabei legten 1125 Fahrer 260 000 Kilometer zurück und sparten dadurch 38 Tonnen CO 2 Das sind zwölf Tonnen mehr als im vergangenen Jahr. Jetzt erhielten die Gewinner ihre Preise. Unter dem Motto "Stadt- & Land-Radeln" waren die Starter und 81 Teams aus dem Landkreis bei der bundesweiten Aktion dabei.

38 Tonnen

CO 2 gespart

Neben der Bevölkerung und den Schulen des Landkreises haben auch die Kreisverwaltung, die Kommunen Bad Endbach, Kirchhain, Marburg, Neustadt, Stadtallendorf, Weimar (Lahn) und Wetter kräftig in die Pedale getreten. Dabei gab es nicht nur im Vergleich zu 2020 eine Steigerung bei den gesparten CO 2 -Emmissionen. Auch die Anzahl der Teilnehmer hat sich beinahe verdoppelt. Außerdem fuhren die Radler fast 82 000 Kilometer mehr als im Vorjahr.

Wie auch im vergangenen Jahr erhielten die Erstplatzierten Preise in Form von Gutscheinen und Fahrradartikeln. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) und Marburgs Stadträtin Kirsten Dinnebier (SPD) überreichten die Preise in der Kreisverwaltung.