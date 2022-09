Industriekultur in Marburg-Biedenkopf erleben

Die Zeugnisse der Arbeits- und Industriekultur machen einen wichtigen Teil der Geschichte des Kreises sichtbar und reichen auch in die Gegenwart. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Am Samstag, 24. September, wird die Route der Arbeits- und Industriekultur des Landkreises durch Landrat Jens Womelsdorf (SPD) offiziell eröffnet.

Von diesem Tag bis zum 2. Oktober organisiert der Kreis in Zusammenarbeit mit heimischen Industriebetrieben, Routen-Standorten, Vereinen und Einzelpersonen zudem eine Woche der Arbeits- und Industriekultur. Die einzelnen Standorte der Route werden durch Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Erzählcafés erfahrbar. Bei manchen Veranstaltungen ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Interessierte wenden sich für Informationen oder Anmeldung an den Fachdienst Kultur und Sport des Kreises, Anna M. Becker, E-Mail beckeran@marburg-biedenkopf.de oder Telefon 06421-4051790. Das vollständige Programm findet sich auf www.marburg-

biedenkopf.de/route. Einige Veranstaltungen sind noch nicht terminiert und werden auf der Webseite ergänzt.

Auftaktveranstaltung

in Stadtallendorf

Der Auftakt findet am Samstag, 24. September, von 11 bis 13 Uhr im Pavillon der Stadthalle Stadtallendorf (Bahnhofstraße 2) statt. Um 11 Uhr wird die Veranstaltungswoche von Landrat Jens Womelsdorf und Bürgermeister Christian Somogyi eröffnet. Professor Christian Kleinschmidt (Universität Marburg) referiert zum Thema "Was ist Industriekultur?". Markus Morr, Fachdienstleiter Kultur und Sport beim Kreis, gibt eine Einführung in die Route der Arbeits- und Industriekultur. Abschließend können sich Interessierte das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) anschauen.

Weitere Veranstaltungen:

W Samstag, 24. September bis Sonntag, 30. Oktober: Ausstellung "Industriegeschichtliche Entwicklung der Strom- und Wasserversorgung in der Region" im Regionalmuseum "Hinz Hoob" in Weidenhausen (Weidenhäuser Straße 32). Geöffnet ist vom 24. September bis 2. Oktober täglich von 16 bis 18 Uhr, vom 3. bis 30. Oktober sonntags von 14 bis 17 Uhr.

W Sonntag, 25. September, 16 bis 18 Uhr: Standorteröffnung Basaltwerk Nickel Dreihausen, Alter Bahnhof (neben Basaltwerk), Johannes-Nickel-Weg 3 in Dreihausen. Eröffnung der Dauerausstellung um 17 Uhr durch Landrat Jens Womelsdorf. Ab 16 Uhr Einblicke in die Produktion, Gespräche mit Zeitzeugen und Kinderprogramm.

W Sonntag, 25. September, 19.30 bis 21.30 Uhr: Vortrag "Vom Landbahnhof zur Pendlerstation" - Aus der Geschichte des Bahnhofes Fronhausen und der Main-Weser-Bahn" von Lutz Münzer, Güterbahnhof 1849 in Fronhausen (Bahnhofstraße 44).

W Dienstag, 27. September, 16 Uhr: Themenführung "Bombenfabrik und Bunkerruine", Dokumentations- und Informationszentrum Stadtallendorf (Aufbauplatz 4).

W Dienstag, 27. September, 19 bis 21 Uhr: "Herausforderungen an das Stromnetz der Zukunft" - Vortrag von Marco Müller, Leiter des EAM-Regionalzentrums Süd, Regionalmuseum "Hinz Hoob" in Weidenhausen (Weidenhäuser Straße 32).

W Mittwoch, 28. September, 11 bis 12 Uhr: Werksführung bei Elkamet Kunststofftechnik GmbH am Standort Wilhelmshütte in Dautphetal (Buderusstraße 6), maximal 16 Personen, Voranmeldung. Die Führung bietet keine Barrierefreiheit, geeignet für Personen ab 14 Jahren.