Jahrbuch Marburg-Biedenkopf: Von Chatbot bis Zeitgeschehen

Landrat Jens Womelsdorf (r.) präsentiert das neue Jahrbuch des Landkreises Marburg-Biedenkopf gemeinsam mit Markus Morr (l.), Gesa Coordes (2. v. l.) und Patricia Grähling als Vertreterin der Stadt Marburg (3. v. li.) sowie (hinten v.l.) Bürgermeister Heiko Dawedeit sowie und Alex Weber und Martin Simon vom W3-Print und Medien Verlag. (© Landkreis Marburg-Biedenkopf)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - In der 17. Ausgabe seines Jahrbuchs präsentiert der Landkreis Marburg-Biedenkopf wieder die Vielseitigkeit des Kreises. 71 Autorinnen und Autoren berichten auf 288 Seiten vom Zeitgeschehen bis hin zur Regionalgeschichte.

"Die Vielfalt der Berichte zeigt, wie breit gefächert das Aufgabenspektrum der Kreisverwaltung ist", sagte Landrat Jens Womelsdorf (SPD). In den Schwerpunkt-Rubriken Zeitgeschehen, Regionalgeschichte sowie Kunst und Kultur sind wichtige und aktuelle Themen und Projekten zu finden. Dabei bieten diese nicht nur einen Einblick in die Arbeit des Kreises, wie im Bereich der Nachhaltigkeit oder der Digitalisierung. Ein Thema ist dabei die Etablierung eines Chatbots auf der Website des Kreises.

Das Jahrbuch beleuchtet unter anderem auch die Regionalgeschichte. So findet sich im Jahrbuch beispielsweise, wie die Landratsämter Marburg und Biedenkopf am Verfolgungsterror des Nazi-Regimes beteiligt waren. Auch erfahren die Leser, dass der Komponist Heinrich Schütz 1608 im Marburger Schloss musizierte. Mit den Schwerpunktkommunen Wohratal und Marburg stehen in diesem Jahrbuch die kleinste und die größte Kommune des Landkreises gleichermaßen im Fokus. Die bebilderten Beiträge zeigen, wie abwechslungsreich beide sind.

Buch kostet im Buchhandel 10,90 Euro

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) stellte fest, dass das Jahrbuch auch ein Beleg für die enge Verbindung zwischen dem Landkreis und der Universitätsstadt Marburg sei. Wohratals Bürgermeister Heiko Dawedeit (parteiunabhängig) unterstrich, dass seine Gemeinde viele interessante Aspekte biete, die in dem Jahrbuch gut zusammengefasst worden seien.

So sei es beispielsweise der Männergesangverein aus dem Ortsteil Langendorf, der die Brücke vom klassischen Buch hinüber in die digitale Welt schlage: Über QR-Codes, die im Bericht über den Chor abgedruckt sind, lassen sich online etliche Hörproben der Sänger abrufen.

Das Lektorat hatte Gesa Coordes inne, Markus Morr, Fachdienstleiter Kultur und Sport, übernahm die Redaktionsleitung. Das Jahrbuch kostet 10,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich.