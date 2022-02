"Jugend musiziert" Mittelhessen erneut nur digital

Die Teilnehmer des Regionalentscheids Mittelhessen von "Jugend musiziert" zeigen beachtliche Leistungen. Symbolfoto: Konrad Merz

MARBURG/GIESSEN/WETZLAR/ WEILBURG - Marburg/Gießen/Wetzlar/ Weilburg (red). Beim Regionalentscheid Mittelhessen des Wettbewerbs "Jugend musiziert" haben am Wochenende in Gießen 68 Kinder und Jugendliche nach einer intensiven Vorbereitungszeit auf ihren Instrumenten hohe musikalische Leistungen gezeigt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervor.

Die Vorsitzenden Charlotte Schmidt-Schön (Marburg) und Rolf Mohr (Pohlheim) freuen sich über 26 Weiterleitungen zum Landeswettbewerb Mitte März in der Landesakademie Schlitz.

Da der Wettbewerb in ganz Hessen erneut digital stattfinden musste, wurden die Beiträge per Video eingereicht und von den jeweiligen Fachjuroren beurteilt.

Auf der Homepage von Jugend musiziert Mittelhessen sollen demnächst Ausschnitte aus den Programmen der Teilnehmenden zu sehen und zu hören sein.

W Erste Preise in der Kategorie Violine gingen unter anderem an Xinyi Lena Fang (Wetzlar), Sophie Menzler (Marburg), Sfeya Id-Lefqih (Hansenhaus), Naemi Morlang (Biskirchen), Johanna Dyck (Leun), Marcel Borggrefe und Carlotta Reiners (beide Marburg) sowie Felicia Voina (Oberbiel). Zweite Preise in dieser Kategorie gingen unter anderem an Diana Becker und Elisabeth Pichl (beide Wetzlar). Melanie Rose Wohlfart (Biebertal) erreichte einen dritten Preis.

W Erste Preise in der Kategorie Viola erspielten sich unter anderem Lennard Widdascheck und Malina Rutt (beide Marburg).

W In der Kategorie Violoncello sicherten sich erste Preise unter anderem Sophilia Schreier (Wetzlar) sowie Christina und Julia Berghoff (beide Wettenberg).

W Erste Preise in der Kategorie Pop-Gesang sicherten sich unter anderem Lorena Margert (Solms), Jakob Lecher (Wetzlar), Bianca Pavil (Dilschhausen), Nele Schüßler (Marburg) und Jan Penner (Wettenberg). Zweite Preise in dieser Kategorie gingen unter anderem an Hannah Penner (Wettenberg) und Dascha Salomka (Marburg).

W In der Kategorie Klaviermusik sicherten sich Jakob Glotzbach (Weilburg) und Mathis Schoof sowie Miriam Antonia Verweyen (beide Marburg) erste Preise.

W Einen ersten Preis in der Kategorie Vokal-Ensemble holte sich Arturo Eckehard Klör (Langgöns).