Junge Menschen beim Übergang von Schule und Beruf unterstützen

Für das Engagement und die Beteiligung an dem Modellprogramm "Jugend stärken im Quartier" zeichnen das Bundesfamilienministerium und das Innenministeriums den Kreis aus.

MARBURG-BIEDENKOPF - Seit 2015 beteiligt sich der Landkreis Marburg-Biedenkopf an dem Modellprogramm "Jugend stärken im Quartier" des Bundesfamilienministeriums und des Bundesinnenministeriums. Das Programm unterstützt junge Menschen im Kreis beim Übergang von der Schule in den Beruf. Nun erhielt der Landkreis von beiden Ministerien eine Auszeichnung für dieses Engagement. "Ungefähr 900 junge Menschen im Alter von zwölf bis 26 Jahren konnten wir mit dem Projekt erreichen. Davon haben mehr als die Hälfte einen Arbeitsplatz gefunden oder absolvieren eine schulische oder berufliche Ausbildung", erläutert der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) die Erfolge.

Für seinen unermüdlichen Einsatz bekam die zuständige Koordinierungsstelle beim Fachdienst Jugendförderung des Kreises stellvertretend für alle Beteiligten eine Urkunde von den beiden beteiligten Ministerien. "Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung der täglichen und nicht immer einfachen Arbeit", so Zachow.

"Insbesondere die Corona-Pandemie hat uns vor große Herausforderungen in der Ansprache der jungen Menschen gestellt. Die Teilprojekte konnten ihr Beratungsangebot aber jederzeit aufrechterhalten und individuelle Lösungen für die persönliche Begleitung der jungen Menschen finden", sagt Uwe Pöppler, Fachbereichsleiter für Familie, Jugend und Soziales. "Jugend stärken im Quartier" des Landkreises besteht aus mehreren Projekten. So richtet sich das Projekt "Wege in Ausbildung und Arbeit" der Jugendberufshilfe an alle jungen Menschen von 14 bis 26 Jahren, die schlechtere Berufschancen haben.

Das Projekt "Die Chance ergreifen - zurück zur Schule" vom Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj Marburg) unterstützt schulmüde Jugendliche ab zwölf Jahren mit dem Ziel, sie wieder für die Schule zu begeistern.

Weitere kleinere Projekte fanden in fünf ausgeschriebenen Förderquartieren statt. So konnten die Jugendlichen beispielsweise eine Bahnunterführung mit Graffiti-Kunst verschönern und die Terrasse eines Jugendtreffs ausbauen.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf finanziert das Programm zu 50 Prozent aus Eigenmitteln.