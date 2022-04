Kirchhainer Bienen überzeugen bei Studie

Der Varroa-Befall der meisten Kirchhainer Bienenvölker - hier ein Foto von einer Kontrolle in einem Bienenstock - liegt in der Studie unter der kritischen Behandlungsschwelle von drei Milben je 10 Gramm Bienen. Symbolfoto: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

KIRCHHAIN - Ein wirksames Bekämpfungsmittel gegen die Varroa-Milbe, den gefährlichsten Feind der Honigbiene, sind resistente Zuchtlinien. Die von der EU-Kommission von 2018 bis 2021 finanzierte Studie "Eurbest" befasste sich mit der Frage, wie der Einsatz resistenter Bienen in der Imkerei ausgebaut werden kann.

Das Bieneninstitut Kirchhain, das beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) angesiedelt ist, koordinierte das europaweite Vorhaben. Die Ergebnisse unterstützen eine effiziente Varroa-Bekämpfung mit reduziertem Einsatz von Arzneimitteln zum Wohle der Bienen.

Resistente Bienen sind in der Lage, befallene Brutzellen zu identifizieren und die Brut mitsamt Milbe zu entfernen. Sie kommen so einer massenhaften Ausbreitung des Parasiten im Volk zuvor. Die Studie hat untersucht, bei welchen Rassen und Zuchtlinien diese Eigenschaft besonders ausgeprägt ist und unter welchen Haltungs- und Umweltbedingungen Bienen sie zur Entfaltung bringen. Im Rahmen dieser größten jemals zur Bienenzucht in Europa durchgeführten Untersuchung wurden unter anderem mehr als 2500 Königinnen aus 23 ausgewählten Zuchtbeständen in fünf europaweit angesiedelten Fallstudien getestet.

Darunter fand auch eine seit Jahren entsprechend ausgelesene Zuchtlinie des Bieneninstituts Kirchhain Berücksichtigung.

Insgesamt überzeugten die in Deutschland gezüchteten Carnica- und Buckfast-Herkünfte im internationalen Vergleich durch gute Verhaltenseigenschaften und durchweg hohe Honigerträge.

Befall unter drei Milben

je 10 Gramm Insekten

Besonders ermutigend: Der Varroa-Befall der meisten Kirchhainer Bienenvölker lag - trotz des Verzichts auf Bekämpfungsmaßnahmen - am Ende der einjährigen Prüfung im Sommer 2020 unter der kritischen Behandlungsschwelle von drei Milben je 10 Gramm Bienen.

Die EU-Kommission hat die Berichte kürzlich unter https://tinyurl.com/2p8cxzfb publiziert. Die Studienergebnisse können zudem auf der Projektwebsite unter www. eurbest.eu nachvollzogen werden.