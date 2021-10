"Klamauk, Klamauk" bei Herbstabenden im Biedenkopfer Schloss

Neben dem Theaterstück "Klamauk, Klamauk" im Biedenkopfer Schloss hat das Schenkbarsche Hoftheater n den kommenden Wochen noch weitere Veranstaltungen im Programm. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Es gibt wieder einen Sackpfeifenlyrik-Spaziergang mit Christoph Kaiser: Start ist am 14. November um 15 Uhr auf der Sackpfeife. Es geht dieses Mal um die Totengedenktage im November: Christoph Kaiser liest aus seinem Buch "Werde ich ein Schmetterling sein? Maja und der Tod". Der Text ist emotional anspruchsvoll und beschäftigt sich mit den verschiedenen Antworten der großen Religionen auf die Frage, was der Tod ist.

Zudem gibt es dieses Jahr wieder das adventliche Wandeltheater in der Oberstadt Biedenkopf. Am 5. Dezember um 19.30 Uhr startet das erste Wandeltheater, in diesem Jahr weniger theatralisch als in den Jahren zuvor, mit dem berühmten Gedicht von August Kopisch über die Heinzelmännchen von Köln. Start ist am Ziegenberg am Marktplatz, von dort aus geht es an mehrere Orte in der Oberstadt, an denen die Besucher die Ereignisse um die Heinzelmännchen mitverfolgen können.

Ein zweites Wandeltheater folgt am 19. Dezember. Beginn ist wieder um 19.30 am Ziegenberg. Von dort aus können die Besucher bei Kerzenlicht die Lesung der Geschichte des kleinen Königs Bogomil erleben.

Aufgrund der Corona-Situation müssen sich alle Teilnehmer für die Veranstaltungen vorab mit ihrer Adresse anmelden, telefonisch unter 0 64 61-8 91 80 oder per E-Mail an mail@kaiser-kalligraphie.de. Die jeweils zu den Terminen geltenden Corona-Regeln sind einzuhalten. Impf- oder Testbescheinigungen sollten vorsorglich mitgebracht werden.